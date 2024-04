Paro docente en San Juan: una movilización ruidosa marcó la concentración en Centro Cívico

jueves, 18 de abril de 2024 10:44

El paro docente en San Juan, el primero a la gestión del gobernador Marcelo Orrego, tuvo como punto fuerte una concentración en Centro Cívico, esta mañana. Con una columna de docentes activos y también de jubilados, los referentes del Frente Sindical, llegaron a hacer sentir el reclamo por la recomposición salarial.

Convocada para las 10 hs., los manifestantes llegaron de a poco al edificio central de la administración pública sanjuanina que estaba custodiado en su ingreso por avenida Libertador. Sobre las 10:30 hs., una columna que se había concentrado en UDAP llegó por avenida Libertador con banderas, carteles y haciéndose escuchar con silbatos y elementos ruidosos.

Con banderas en mano, las secretarias gremiales de UDAP y UDA encabezaron la manifestación que se trasladó a los jardines del Centro Cívico, cumpliendo la premisa de no cortar calles.

Patricia Quiroga señaló que la manifestación fue "una muestra de unidad de los docentes" y que el acatamiento al paro en la mañana "fue alto, entre 70 a 80%".

Por su parte, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, dijo a Diario La Provincia SJ "esperamos un acatamiento grande y que sea la concentración interesante. Una persona del público va a leer el discurso que hemos hecho en conjunto con los tres gremios y después vamos a agradecer la presencia de la gente. Cantaremos el himno nacional, el himno a Sarmiento y se terminará la concentración".

Sobre un relevamiento de AMET, destacó que fue menor en Secundaria pero muy importante en Primaria. "Si la gente no realiza esta medida de fuerza, después no puede atacar a los gremios que sigan pidiendo. Nosotros hacemos las negociaciones lo mejor que podemos. Por eso es la razón que, ante no llegar a un acuerdo, hemos hecho esta medida de fuerza. Está el acompañamiento de los docentes para que realmente tengamos fuerza y le hagamos comprender lo que pasa, tanto al gobierno de San Juan, como al gobierno nacional que no financia a la provincia."