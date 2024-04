Paro docente en San Juan: Gobierno aplicaría el descuento del día a quienes adhieran

martes, 16 de abril de 2024 12:03

La ministra de Educación, Silvia Fuentes destacó en radio Sarmiento que los referentes de los gremios docentes "al terminar la paritaria, manifestaron que no estaban de acuerdo con lo que les ofrecía el gobierno provincial. Sigo sosteniendo que nosotros hemos abierto el diálogo; estamos siempre al lado de los docentes. Estamos avanzando mucho y creemos que ese diálogo no se debería cortar. No estoy al tanto de ningún paro todavía. Esperaremos a ver qué comunican los gremios".

Sin embargo, agregó que "no es nuestra mirada que el paro sea prontamente. La verdad que los únicos perjudicados son los estudiantes, y nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes. Hemos garantizado a Nación los 190 días de clase para nuestros estudiantes. Estamos trabajando con un nuevo formato de educación, tanto en el Ministerio como en las escuelas. Creemos que no es el camino, por lo tanto si esto llega a suceder, entendiendo que hemos dado el diálogo, los espacios y que seguimos al lado de los docentes, tendremos que tomar las medidas correspondientes".

Fuentes aclaró en ese sentido que "no es lo mismo el docente que va a trabajar que el que no va a trabajar. El que no va a trabajar por un paro, dentro de una paritaria docente donde se han dado todos los espacios de conversación, tendremos que descontarle el día".

La funcionaria resaltó que FONID y Conectividad están a cargo de la provincia: "el gobernador con muy buen atino dijo: "este dinero lo está esperando el docente y yo quiero que lo tenga". Se pagó en febrero, en marzo y también está la posibilidad de pagarlo en abril. Pero no solamente eso, sino que el gobernador también subió esa suma que tiene que ver a un Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad. Ese ítem, que luego se llamará de otra manera a nivel provincial, pasó a un monto de 40.000 pesos. Eso sumado a un bono de 35.000 pesos, más el 11% del mes de abril es lo que el gobierno le ofreció a los docentes en base a la recaudación provincial, a los índices inflacionarios y demás".

Marcó que la linea destacada por Orrego es "que no se corte la cadena de pago y que el docente tenga su sueldo al final del mes como corresponde, sin decirle: "que le vamos a pagar una semana más". Es decir, que el docente tenga su sueldo igual que cualquier empleo público al final del mes. Tenemos que ser respetuosos y conscientes. Es la plata de los sanjuaninos, la estamos administrando, y esto es lo que se puede dar en este mes".