Cada vez menos docentes piden licencias médicas en la UNSJ: aseguran que priorizan ir a trabajar

martes, 16 de abril de 2024 21:50

Comenzó el ciclo lectivo 2024 en la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ- y junto con él el análisis que se realiza desde la Dirección de Salud Universitaria por casos de estudiantes y personal docente que presentan certificados médicos ante distintas situaciones.

En este caso, desde la dirección se resaltó un aspecto positivo que se registra este año a comparación de los anteriores y tiene que ver con los bajos porcentajes de presentación de certificados médicos y falta de presentismo docente.

Duilio Gómez, director de Salud Universitaria, confirmó a Diario La Provincia SJ, que actualmente no aumentaron las presentaciones de partes médicos y que "fuera de casos de dengue", no hay mayor cantidad de esas solicitudes. “En lo que nosotros vemos, no ha aumentado, al contrario. Mucha gente está yendo a trabajar. Quieren desempeñarse a pesar de toda la situación, tratan de ir a trabajar. Pero sí nos llamó la atención y nos pareció bien. Están presentando solamente casos que ya están muy clínicamente comprometidos y ahí sí ya presentan partes y se evalúa”, dijo a este medio.

Este aspecto llama la atención y presenta un escenario positivo. “Los tratamientos largos y lo que, por la información que cruzamos, son cuando en realidad están enfermados o realmente necesitan un reposo. Pero si bien no ha aumentado los casos, pero sí nos ha llamado la atención el presentismo, la preocupación por estar presente en las aulas”, recalcó el referente.

Sobre la situación que atraviesa la provincia por el brote de dengue, se conoció que se reciben entre 5 y 9 certificados de estudiantes con diagnóstico de la enfermedad y en los casos docentes, 2 o 3 diarios.

“Hace tres semanas que me vienen llegando, se ha incrementado el número de chicos con certificados por resfrío y estado gripal. Cuando hablo, es la sintomatología de dengue. Y con respecto al personal, que están con la gente del control médico, tienen menos cantidad, pero todos los días, 2 o 3”, dijo.

Y agregó: “Hasta ahora hemos tenido, que vayan directamente a la consulta, dos casos nada más. El resto son todos chicos con sus obras sociales que lo están siguiendo por las obras sociales. El único control que tengo son los chicos tanto pre-universitarios como universitarios. Son los que más están presentando certificación”.

Esta situación que genera preocupación entre las autoridades de la casa de altos estudios, de cantó en una serie de medidas de precaución para contrarrestar la problemática.

“Con preocupación un poco, porque no existe ninguna campaña que vaya a permitir esto. Si bien estamos en contacto permanente con la gente de Salud, tomamos acciones como lo es cortar el pasto, cambiar el agua y todas las medidas de bioseguridad, el uso de ropa de manga larga y el uso de repelente”, cerró.