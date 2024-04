Becas Progresar: señalaron un dato importante para los postulantes sanjuaninos

lunes, 15 de abril de 2024 16:53

En su diferentes líneas, abrió la esperada inscripción a las Becas Progresar. Este beneficio nacional es una ayuda e incentivo para alumnos que deberán cumplir con tres pautas para mantener el beneficio, en este ciclo lectivo. Desde Educación, destacaron un requisito fundamental en el que no deben haber errores en el formulario online, única vía de postulaciones.

La directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Gabriela Moreno expresó a Diario La Provincia SJ que "la inscripción es sólo online y sabemos que esta beca ha generado gran interés. Deberán cumplir con seguimiento académico, asistencia y un curso de 2 meses de orientación vocacional, que será virtual. La escuela emitirá las certificaciones y habrá más control, este año. En caso que no cumplan, se cae la beca".

Sin números aún de postulantes, sí destacó que hay asesoramiento a los interesados en las dudas que surjan al momento de inscribirse. "En esto, hay un dato que es importante que no cometan errores. Se trata del nombre de la escuela a la que asisten. Sucede que hay diferentes escuelas en un mismo edificio y por ello, tienen que consultar ese dato certero para no confundirse. Sino, a veces colocan el nombre de una escuela primaria y eso causa que la solicitud no avance", destacó.

Además, deben proporcionar una dirección de mail activa y número de teléfono al que desde Nación puedan comunicarse directamente. "Cualquier duda, pueden comunicarse a los teléfonos 264- 4305747 y 264- 4305866, de 8 a 12.30 hs. y los ayudaremos", resaltó.

Lo que hay que saber

La edad para acceder al beneficio varía según la línea de beca:

-Progresar Obligatorio, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años.

-Progresar Superior, entre 17 y 24 o hasta 30 si están avanzados en la carrera (para Enfermería no hay límite de edad).

-Progresar Trabajo deben tener entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado. En todas las líneas, pueden inscribirse aspirantes de hasta 35 años de edad si tienen hijos menores de 18 a cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

Para inscribirse deben ingresar a la web Progresar: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar

Requisitos:

* Los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina. También deberán acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea. Los beneficiarios de la beca Progresar cobrarán 12 cuotas mensuales que sumarán un total de $240.000.

*En el nivel obligatorio la trayectoria no debe verse interrumpida. La asistencia a clase será monitoreada en 3 certificaciones anuales; un registro negativo de presencialidad podría significar la suspensión de la beca.

*Los estudiantes deberán realizar un curso de orientación vocacional y laboral de carácter obligatorio. Tendrá una duración de dos meses y se organizará en módulos autoasistidos. El cobro de la beca estará sujeto a su realización.

* Beca de Nivel Superior para estudiantes avanzados, se pasará del requisito mínimo de 2 materias del año anterior aprobadas al requisito de 50 % de materias del año anterior aprobadas. Pero habrá una distinción entre quienes tuvieron beca en 2023 y quienes la solicitan por primera vez. Quienes tuvieron beca en 2023 y no alcanzan el 50 % de materias aprobadas según el plan de estudios de ese año, podrán aplicar al programa. Sin embargo, si son adjudicados, percibirán la cuota de transición establecida para 2024, que será un 80 % del monto mensual de la beca.