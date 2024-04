Por salarios y presupuesto, realizaron un abrazo a la Escuela Industrial de la UNSJ

jueves, 11 de abril de 2024 11:09

Con presencia de docentes, autoridades y alumnos, esta mañana se realizó un "abrazo simbólico" a la Escuela Industrial de la Universidad Nacional de San Juan. El reclamo se nuclea en varios puntos sobre los que la comunidad universitaria viene concretando acciones de visibilización desde las últimas semanas.

Tras la convocatoria de ADICUS, SIDUNSJ y UDA, hubo una nutrida convocatoria para pedir: recomposición salarial urgente, restitución y pago de FONID, urgente convocatoria a la paritaria docente nacional, aumento del presupuesto universitario, actualización jubilatoria y también, un fondo de emergencia para obras sociales.

En la manifestación también estuvo presente el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer que dijo en rueda de prensa que "lamentablemente, estamos haciendo los ajustes necesarios internamente para priorizar el proceso de eneñanza- aprendizaje; el sistema de becas y el comedor universitario. Se adecuaron los montos a las nuevas realidades y se ajustaron otros aspectos como viáticos, gastos de movilidades y otras acciones".

Agregó que "en pocos días más vamos a dar detalles del plan para cubrir el 300% de aumentos de energía eléctrica. El plan de ajuste lo tenemos que hacer y se hicieron de lado gastos puntuales".

Berenguer afirmó que "nuestros alumnos necesitan apoyo aunque no sabemos hasta cuándo podremos sostener la estructura porque nos dieron 70% de gastos para funcionamiento; no es presupuesto. Tenemos que negociar con Nación y nos han pedido que bajemos la beligerancia pero deben entender que no podemos seguir con un presupuesto elaborado en 2022 y ejecutado en 2023".