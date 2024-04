Paritarias docentes: para Fuentes, "los docentes entienden la situación de la provincia"

miércoles, 10 de abril de 2024 09:18

Este martes, los gremios docentes UDA, UDAP y AMET y Gobierno reanudaron la paritaria y se recibió una nueva propuesta salarial. Los gremios las llevarán a las bases, aunque manifestaron que era una propuesta que no estaba a la altura de lo que se esperaba para lograr equiparar el salario a la inflación.

Se conoció que Gobierno ofreció un 10% de incremento salarial para abril que sumaría un 42% desde enero, sin un nuevo bono compensatorio y con mantenimiento de los montos de FONID y Conectividad.

Al respecto, la ministra de Educación, Silvia Fuentes destacó en radio Sarmiento que "fue una tarde de mucho diálogo y de despejar dudas de la paritaria pedagógica que estamos llevando en paralelo, a parte de lo salarial. En ese sentido, evaluar en la paritaria pedagógica que hay un decreto acuerdo que data de más de 10 años y está obsoleto y tiene que ver con el nomenclador (decreto 1890), puntajes y lo que se suma para elevar el valor índice de los sueldos.Esto lo estamos haciendo con ellos en reuniones y evaluación por nivel".

Con respecto al debate salarial, Fuentes resaltó el compromiso de las reuniones mensuales para revisar la paritaria. "Eso no es un tema menor. El ministro Gutiérrez les va contando los gremios cómo es la recaudación de la provincia, qué está sucediendo en la parte de economía, y cuáles son esos aportes que él puede hacer para la parte docente y que por supuesto, repercute para toda la parte estatal. Los gremios se han llevado la propuesta y la van a bajar a las bases. Supongo que irán analizando la situación", dijo.

Sobre la posibilidad de hacer una propuesta mejoradora, destacó que "el ministro de Economía es el que saca los números y dice: "no, no voy a llegar, prefiero llegar y pagar los sueldos". Pensando, además, ya que hay que hacer un ahorro de la provincia porque en unos meses más, en junio ya hay que pagar aguinaldo y eso va en un tema menor. Entonces es muy importante que se pague y que la provincia no se endeude, sino que lo hace con los propios recursos que va generando la misma provincia. Si llevamos este equilibrio, estamos seguros que en unos meses más seguramente vamos a estar un poquito mejor".

Fuentes, consultada por la posibilidad que los gremios vayan al paro, expresó que "rescatamos que la negociación es mes a mes y no como en otras provincias que ya se cerró hasta junio. El gobernador Orrego está ocupado y preocupado por los docentes. Queremos que nuestros chicos estén en las escuelas y estamos haciendo un trabajo importante en cada una de las escuelas con la parte edilicia. Nosotros queremos que nuestros niños estén en las escuelas y nos hemos comprometido con la Nación que nuestros chicos tengan 190 días de clase. Eso lo tenemos que garantizar. Nosotros estamos dialogando, creemos que los docentes nos están entendiendo en la situación".

"Es importante que entendamos que estamos en una situación crítica, que el Gobierno está haciendo el mejor esfuerzo, que tiene el diálogo, que estamos escuchando. Insisto, los ministros que estamos presentes en la paritaria queremos llegar a un acuerdo y no queremos que la provincia se endeude. Queremos que esto siga para adelante, que nos ayude Dios, que vamos a poder llegar y que en meses más vamos a poder estar un poquito mejor", sentenció.