Paritaria docente en San Juan: para UDA, "los docentes hemos tenido mucha paciencia"

miércoles, 10 de abril de 2024 10:43

Tras la propuesta de Gobierno en paritarias, que no cumplió con las expectativas de los gremios docentes, el detalle será compartido con las bases y se esperan definiciones entre las que no se descarta una medida de fuerza.

En la reanudación de la negociación, el Gobierno ofreció un 10% de incremento salarial para abril que sumaría un 42% desde enero, sin un nuevo bono compensatorio y con mantenimiento de los montos de FONID y Conectividad.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, resaltó que "los ingresos que ha recibido la provincia, es decir el 25,5% de diciembre y el 20,6% de enero, son reales. Y en ese momento, a nosotros lo que corresponde a enero, no recibimos el aumento sino trabajamos lo mismo y no hubo paritaria. Entonces, representa es el 51,1%, entre los dos meses. Es lo que no se pagó eso y está pendiente".

Explicó que en el caso de UDA, este miércoles, a las 15 hs., se concretará una reunión con los delegados escolares en la sede del sindicato (calle Sarmiento, 122 Norte). "Vamos a exponer la situación actual y lo mismo que presentó el Ministro de Economía, y en base a esto vamos a tomar las decisiones correspondientes. Partimos que la propuesta fue rechazada directamente por los sindicatos y los secretarios generales. Hay un descontento generalizado también por parte de la docencia, que antes no se veía, y que ya manifestamos y le dimos tiempo, como nos ha pedido el señor Gobernador. Hicimos y hacemos el máximo esfuerzo durante estos meses y nos estamos restringiendo, al elegir una cosa o la otra en lo que son las necesidades sociales. Por ejemplo, nos vamos a restringir en pagar la factura de la luz en dos veces o pago una parte y la otra, como", dijo crítica.

Y destacó la incidencia de la política del gobierno nacional: "creo que la política nacional nos lleva a un estado de empobrecimiento cada vez mayor, al desempleo. Lo único que les interesa es una inflación cero bajo el costo que sea, bajo el empobrecimiento de la sociedad. Nosotros somos la motosierra".

Navarro resaltó que el Gobierno provincial fue claro en su propuesta. "Se centraron en que es el máximo esfuerzo que no puede haber, que no hay bonos y que van a seguir manteniendo FONID y Conectividad. Entonces ahora vamos a escuchar a quienes corresponden, que es el sector al que representamos como dirigentes: escuchar a las bases, salir el mandato, armar la propuesta, esperar el índice inflacionario. De ahí, el lunes nos sentaremos nuevamente con la patronal a ver cuáles son los resultados de estas reuniones de delegados y lo que pone en manifiesto el sector docente a través de los mandatos".

En ello, destacó que tras la reunión de hoy, los delegados bajarán la propuesta a las bases y luego, habrá un nuevo encuentro para conocer la voz de los docentes. "Vamos a escuchar qué pide el docente, el ánimo y si quiere o no el paro. Entendemos el mayor esfuerzo del gobierno, entendemos las partes, pero también representamos a un sector que en este momento tuvo mucha paciencia. Hoy la realidad es otra y el bolsillo manda", resaltó.

