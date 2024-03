Preocupación en Educación por video viral de una sanjuanina insultando a alumnos de danza de 3 años

jueves, 7 de marzo de 2024 11:02

El video de una sanjuanina que sería profesora de danzas se viralizó en las últimas horas debido a declaraciones que generaron repudio. Es que se dirigió a los alumnos de 3 años con insultos y reconoció que "les hace bullying". Ante esto, el Ministerio de Educación reaccionó y destacó cuál es su competencia y limitación en este caso.

Su palabra generó repudio en las redes y llegó al Ministerio de Educación. Tal fue el impacto que una academia de danzas destacó en redes sociales que la joven es alumna y no profesora. Pero no sería ese el lugar en el que trabajaría.

La directora de Educación Privada, Analía Alaniz dijo en radio Sarmiento que están investigando el caso pero, en principio, la academia a la que pertenece la joven no está habilitado. Por ello, no pueden intervenir. "Es lamentable lo sucedido y escuchar sus palabras me genera indignación. Los sanjuaninos deben comprobar si la academia a la que envíen sus hijos está habilitada y otorga títulos oficiales", explicó.

Señaló que "nuestra competencia se imita a las instituciones educativas habilitadas. A los profesores se les otorga títulos para los que estudian durante años y son los que les permiten dar clases en una academia habilitada por el Ministerio. Vamos a investigar las instancias de este hecho pero, al no estar reconocida por el Ministerio, no podemos actuar directamente".

Alaniz marcó que muchas academias funcionan habilitadas como comercios y en ello, la responsabilidad de que trabajen es de los municipios. "Hay institutos que dicen que son de Educación Privada y no lo son. Por eso, los papás deben consultar al ministerio", insistió.

Qué dice el video

"El objetivo de este video es, a ver si opinan lo mismo que yo, que estúpidos que son los niños de 3 años, qué tarados que son, pobrecitos. Yo sé que estudié y que son tarados a esa edad pero es que es tan divertido hacerles burla. Yo no tengo que hacerles burla, tipo, ellos confían en que yo, adulto responsable, les voy a enseñar. ¡Ay!, es que son tan tarados, es que a mí me dan mucha risa. Es que son chistosos y son tarados. Entonces es que un poco le haces bullying, un poco te reís de ellos", expresó en un video para TikTok.