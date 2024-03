Partidas de financiamiento educativo: ¿a qué se destinarán los fondos que recibirá San Juan?

jueves, 7 de marzo de 2024 13:26

El Gobierno nacional prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El documento oficial dispuso “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

Al respecto, la ministra de Educación, Silvia Fuentes expresó en radio Estación Claridad que "la verdad que celebramos esa decisión. Seguramente están los equipos estudiando para ver cómo va a ser esa financiación de recursos a la provincia. Este era un requerimiento y un pedido que venimos haciendo los ministros de toda la Argentina, hace un tiempo atrás, para que nos ayuden con esta partida de dinero que viene y que es vital para la vida de este Ministerio de Educación".

Sobre los recursos expresó que "se supone que parte de ese dinero viene para infraestructura escolar y para todo lo que tiene que ver de financiar la parte educativa, comedores, copa de leche, algo de la jornada extendida o completa.. En algunas provincias todavía se sigue pagando el fondo compensador; va también para esas provincias. Nosotros ya desde 2022 no se está pagando en la provincia de San Juan el fondo compensador. Pero sí lo que tiene que ver con FONID y conectividad, interpretan que en enero del 2023 termina ese convenio para pagarse ambos. No se nos había comunicado de esa decisión, por lo tanto, los primeros días de febrero que se debía pagar el FONID y conectividad a las provincias, nos encontramos con que la partida de dinero no estaba. Con muy buen atino, el gobernador tomó el guante y dijo, "no, los docentes lo están esperando, no vamos a pagar".

Destacó que FONID y Conectividad se van a pagar en marzo también "pero como último recurso, porque nosotros estábamos esperando una luz verde de Nación para saber si ese dinero iba a seguir viniendo. Esto representa 28.700 pesos por docente, por lo tanto es casi alrededor de 67 millones de pesos que la provincia saca para ese fondo que veremos cómo se resuelve en los días próximos".

Fuentes expresó que aguardan tener una reunión a nivel nacional para conocer cómo deben instrumentarse los fondos. "Nosotros, hoy por hoy, ya teníamos alguna certeza de que había dos programas que iban a seguir enviando dinero, uno es INET que es para las técnicas, que es muy importante ese financiamiento, que está un poco garantizado, y también el Programa 29, que tiene que ver con plan Fines, con plan también de alfabetización y otras líneas pedagógicas. Nos garantizaron que sí iban a seguir, pero todavía no tenemos respuesta ni tenemos partidas de dinero. Solamente ,en lo que va del verano nos han depositado 4 millones de pesos a la provincia, imagínense que ese dinero no podemos financiar nada. Pero ellos nos aseguran, a todos los ministros de la Nación, que las partidas se van a empezar a destrabar en estos días".