Capacitación laboral en San Juan: por pedidos, buscarán ampliar la oferta de un curso con demanda

martes, 5 de marzo de 2024 07:57

Por estas semanas, las escuelas de Capacitación Laboral y de Formación Profesional interesan a los sanjuaninos con sus ofertas educativas en las que es posible aprender oficios e incluso, estar certificados para pedir habilitaciones para trabajar ya sea de manera independiente o en relación de dependencia. En ello, hay un curso que es muy buscado y Educación analiza la posibilidad que se ofrezca en todos los departamentos.

“Este año se va a seguir con los dos sistemas, tanto de formación profesional como capacitación laboral. Lo que tiene la formación es que se puede ir actualizando, de acuerdo a la demanda de la zona. Es decir, se pueden ir actualizando los títulos y las competencias porque así lo permite", explicó a Diario La Provincia SJ, José Valverde, director de Educación Técnica y Formación Profesional.

Acerca de Capacitación laboral, comentó que “es avanzar en cómo se puede ir actualizando la oferta educativa con nuevas carreras y cursos. Eso ya está en cartera con la supervisora y lo estamos evaluando. También, por supuesto, si cabe la posibilidad de ir actualizando los cursos, interesando a la comunidad y llevando nuevas especialidades también”.

En ese sentido, detalló que hay una capacitación y/o curso que tiene la mayor demanda y cuyos cupos se cubren rápidamente. “Me solicitan mucho lo que es refrigeración e instalaciones. El pedido, además, viene de departamentos donde no existe la modalidad. Por ello, es oportuna la creación de esas especialidades. Estamos estudiando eso porque eso varía año a año. Entonces, la supervisora me va sugiriendo algunas creaciones y eso está en evaluación”, resaltó.

Y en este punto, aparece una gran oportunidad relacionada con las aulas móviles de INET con las que se dictaron cursos de Refrigeración en Jáchal, por ejemplo, en 2023.

“La función de las aulas talleres móviles es algo que vamos a cuidar y defender. No queremos que se nos vayan de la provincia porque si no se ocupan, el Ministerio de Educación de la Nación las moverá y llevará a otra jurisdicción. Entonces, vamos a tratar que se sigan implementando los cursos, entre ellos, de Refrigeración porque es una salida laboral rápida. Además, se ayuda mucho a los departamentos y a las localidades que están un poco alejadas de una institución educativa. Entonces, esto cubre la necesidad en poco tiempo y da un gran beneficio a la zona”, señaló.

Activar las Aulas Talleres Móviles

San Juan tiene 6 Aulas Talleres Móviles que fueron proporcionadas por INET y actualmente no están funcionando. En 2023, hicieron visitas a departamentos, entre ellos Jáchal para capacitar en diferentes oficios con certificación oficial.

“Esas aulas cumplen un rol fundamental en la región y están destinadas a llegar a departamentos, a zonas alejadas, donde es difícil el acceso a una capacitación. Las especialidades que tenemos son soldadura, informática, refrigeración, instalaciones domiciliarias, automotores y textil”, expresó Valverde.

Para definir en qué lugares se instalarán por un período de tiempo, “se hace un estudio en la zona, se acerca el aula-taller, se capacita y una vez que se cubre esa demanda, es trasladada a otro departamento o a otra región”.

Tras el inicio del ciclo lectivo, se viene un desafío en un contexto económico complejo. “Todavía no tenemos fondos destinados para poder empezar a usar esas aulas, porque eso implica un mantenimiento y el costo de pagar los sueldos a los instructores, por ejemplo. Están distribuidas en los departamentos, pero no están en uso por el momento. Trabajaremos en la habilitación porque en los departamentos me las están pidiendo a gritos”, afirmó Valverde.