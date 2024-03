Vuelta a clases: el servicio de transporte escolar "por las nubes" en San Juan

lunes, 4 de marzo de 2024 12:47

Comenzó el año lectivo y con esto muchos padres recurrieron al tradicional “Moviniños”. Los transportes escolares, para este año, definieron incrementos de la mano de la inflación y en función de las necesidades. Para establecer los precios la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar y Servicios Contratados evaluó la tarifa que se maneja en el resto de las provincias y estimaron los valores en 60 mil pesos para comenzar.

“Hay quienes quieren cobrar un precio más elevado a los 60 mil pesos y les está costando mucho unificar una sola tarifa. Si bien se tienen en cuenta muchos factores como los seguros, la desinfección, la documentación del transporte, autorizaciones y demás, el precio según algunos es muy alto y para otros deberia cobrarse menos”, contaron desde la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar a Diario La Provincia SJ.

A lo largo y a lo ancho en San Juan solo son 55 los transportes escolares habilitados para realizar el responsable trabajo de llevar y traer a los niños de la escuela hasta su casa y vicerversa. Pero para esto, es necesaria la inversión para tener absolutamente todos los papeles y condiciones en regla.

“Es un factor no menor que no todos tienen en cuenta y es uno de los motivos por los cuales dentro de la asociación se mantiene todo tenso más que nada en este mes y en el que viene. Las visualizaciones a futuro de parte de los integrantes no son buenas y hay muchos que están considerando dejar este trabajo de lado”, explicó.

Demás está decir que la tarifa es polémica debido a la crisis económica que atraviesa al pais. Mientras que los trabajadores transportistas piensan que será realmente un reto seguir manteniendo la clientela teniendo en cuenta que muchos de ellos trabajan solo en colegios privados y que la cuota tambien contará con un aumento.

“Es la discusión recurrente: no sabemos quienes volverán, si el transporte será este año elegido por los padres, si además se podrá seguir manteniendo el móvil, entre otros. No tenemos buenas expectativas y creemos que si todo sigue así los transportes escolares sanjuaninos irán desapareciendo poco a poco. Sin embargo, para los transportistas sigue siendo esa tarifa y a medida que el año avance, seguramente se tengan en consideración otros aumentos”, finalizó.

Es necesario aclarar que el salto del presupuesto del transporte escolar es más del 100%. Ya que en febrero del 2023 los mismos consideraban que la tarifa rondaría entre los $10.000 a $15.000 mensuales por cada niño.