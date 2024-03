Paro docente: según los gremios, el acatamiento fue del 70% al 85% en San Juan

lunes, 4 de marzo de 2024 14:19

Este lunes se hizo el primer paro docente provincial y fue en adhesión a la medida impulsada por los gremios docentes nacionales. En la ocasión la medida de fuerza fue para pedir una mejora salarial y reclamar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza. Según expresaron desde UDAP y UDA, en San Juan el acatamiento al paro fue entre el 70% al 85%.

Desde UDA, Karina Navarro destacó que calculan que la adhesión fue incluso mayor, superando el 86% pero pasada las 13.30 horas de este lunes, aún faltaban escuelas por relevar. "Es un alto acatamiento para hacer la primera medida de fuerza", señaló Navarro a Diario La Provincia SJ subrayando que en Privada es menor el nivel de acompañamiento a la medida.

"Ha habido paro en la escuela Privada pero por el discurso del Poder Ejecutivo Nacional con la amenaza a esto, de no garantizar los derechos constitucionales, la gente por ahí también tuvo temor un poco al descuento. Si lo que se percibe no alcanza, imagínate entonces el docente se ve también restringido", agregó.

Navarro aseguró que el paro viene a reflejar una necesidad que hay en el sector: "dejamos a los chicos sin escuela, sin educación, por un capricho del Gobierno Nacional al no querer enviar los fondos y no aplicar realmente la Ley Nacional de Educación en su artículo 9, donde garantiza y debe garantizar como una obligación de parte del gobierno la educación como derecho constitucional, y además porque dejamos a nuestros chicos en la escuela (...) El acatamiento es alto, pero porque el pueblo también hizo su esfuerzo y ahora necesitamos un esfuerzo del otro lado. Estamos acompañando, pero bueno, vuelvo a insistir, si al gobierno le va bien, a nosotros también nos va bien".

Por su parte, Patricia Quiroga de UDAP aseguró que la adhesión al paro en la primera parte de la jornada de este lunes fue del 70%. Y destacó que los docentes están viendo recortes en los salarios a partir de decisiones del Gobierno Nacional en cuanto a dejar de pagar el FONID y Conectividad. Si bien el gobierno provincial garantizó ese pago, todo cambiaría si se recibieran los fondos nacionales para hacer frente a esos ítems.

"Todo ese dinero no está llegando y la provincia no se puede hacer cargo. No está garantizado el FONID de Conectividad para todo el año, que es aproximadamente un 10% de nuestro sueldo. Y lo de la hora extendida tampoco está garantizado. Tenemos aproximadamente más de 200 escuelas con la hora extendida", señaló Quiroga a Telesol.

En San Juan, el próximo viernes será la próxima reunión paritaria. A nivel nacional, la reunión entre los gremios y el Gobierno será este martes. "Recordemos que el otro lunes UDAP, tenía un paro nacional, el cual UDAP no adhirió porque los delegados traían de sus escuelas no adherirse al paro. Pero bueno, fue otra circunstancia. Después en el medio tuvimos una reunión a nivel Nación, donde esa reunión ahí dijeron que no nos correspondía más FONID ni Conectividad, y no teníamos el piso salarial tampoco, que es donde siempre las provincias desde ahí parten", finalizó.