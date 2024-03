Conseguir un DAI: la odisea y angustia de varios padres sanjuaninos

domingo, 3 de marzo de 2024 09:27

Angustia, preocupación y hasta frustración. Eso es lo que sienten por estos días madres de chicos que necesitan un DAI para comenzar las clases esta semana. Encontrar a un docente auxiliar que acompañe a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en una verdadera odisea.

María Tobares, Ana Pizarro y Ana Laura Sánchez son tres madres que tienen hijos con distintas discapacidades. Por ello tienen la necesidad de contar con una psicopedagoga o docente capacitada para acompañar al pequeño en el cursado. Si bien comenzaron con tiempo esa búsqueda, por todas las vías, conseguir una aún se complica. Y quienes la tienen, temen que en cualquier momento dejen el trabajo por el tema económico.

CASO POR CASO

1. LA DESESPERACIÓN DE UNA MADRE

"Realmente es muy difícil. Tenemos trabas de todos lados porque si hacemos el trámite por Desarrollo Humano, nos paga, nos ayuda con una cierta cantidad de dinero, pero el resto tiene que salir del bolsillo de nosotros, de los papás y lamentablemente muchos papás no podemos", comenzó explicando María Tobares, la mamá de Zacarías, a Diario La Provincia SJ.

Su hijo tiene 6 años de edad y tiene Síndrome de Down. La mayor felicidad del pequeño es estar en contacto con sus compañeritos en la escuela y eso se ve mediado con la presencia de una DAI. Hoy el niño ingresó a la escuela Abril a través del programa Incluir Salud de la madre pero hasta llegar a esta instancia se necesitó recorrer un largo camino de búsqueda que parecía de nunca acabar.

"Ha hecho jardín en la sala de cinco con DAI y realmente es una problemática la posibilidad que nos dejen las DAI en algún periodo del año. Ése es otro problema que tenemos porque muchas veces pasa que por la demora en el pago, no continúan. Muchas veces no tenemos nosotros para cubrir esa plata y tenemos que entender a la otra persona que es la que trabaja", expresó Tobares reconociendo que eso genera "angustia, desesperación y sentirnos en un abismo".

Hasta la confirmación de que Zacarías entraría en Abril, la madre temía porque no sabía cuál iba a ser la forma de pago de esa DAI y de cuánto iba a ser su sueldo. "Es angustia, es sentirnos en un vacío, en no saber si mi hijo no tenía derecho a estudiar, porque no tengo yo cómo pagar una DAI o una persona que lo acompañe en el transcurso que él tiene que acudir a la escuela", finalizó relatando el problema y esperando que ahora la obra social intervino, no se genere problemas a futuro.

2. EL "NO" DE LAS DAI

Carlos tiene 11 y tiene autismo de Primer Grado. El pequeño ama la escuela y la asume con mucha responsabilidad. Por esos sus padres sienten la motivación de hacer todo lo que esté a su alcance para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, pese a la difícil situación económica que atraviesa a todos.

"Muchos de los papás enfrentamos de que las DAI no quieren trabajar con Desarrollo Humano. Este año, si bien son 120.000 pesos que va a dar Desarrollo Humano, imagínate que ahora en el aumentador en febrero está en 203.000 y pico, casi 204. Entonces los papás muchas veces no podemos afrontar esa diferencia. Y por eso las DAI no quieren trabajar", explicó Ana Pizarro, mamá de Carlos, a Diario La Provincia SJ.

Pese a que mañana empiezan las clases, la angustia invade a Ana. Es que ella sabe que es "fundamental" la presencia de una DAI pero también que no podrá afrontar la presencia del profesional de manera completa. Es que no puede afrontar ese monto restante, por la difícil situación que atraviesa.

"Para mi hijo es fundamental que ella esté. Él se siente contenido, se siente seguro con su DAI, pero también este año va a tener que ir tres días nomás con su DAI, vamos a hablar con la directora, porque yo no puedo afrontar el costo total del nomenclador. Entonces quiero llegar a ese acuerdo porque es difícil para mí y es difícil también para la DAI poder ir y que no le paguen lo que corresponde", agregó la mamá subrayando que "él se desenvuelve solo" y por eso pedirá a la escuela "que él pueda ir solito dos días". "Pero no sé cómo irá a afectar porque es la primera vez que él va a ir con tres veces nada más la DAI, por lo que no me alcanza a mí para pagar el total del nomenclador", finalizó apelando a que los docentes acompañen este difícil camino.

3. BUSCAR DAI Y RE-INGENIARSELA PARA PAGARLA

Gabriel tiene 7 años y tiene una disfagia en el cerebro que le produce retardo madurativo. Ahora sus padres están en plena búsqueda de DAI porque hasta el momento no han conseguido. Para afrontar el inicio de las clases, sus padres están dispuestos a pagarla con ahorros. Sin embargo son changarines y los recursos son escasos.

"Estoy buscando, hay algunas DAI, pero una no cumple con los requisitos que pide Desayuno Humano y otra no quieren trabajar porque les piden estar al día con la AFIP y puedan facturar. Las que sí quieren trabajar pero en forma particular y cobran 203.000 pesos por mes", lamentó Ana Laura Sánchez a Diario La Provincia SJ.

Gabriel tiene carnet de discapacidad pero es de Córdoba, porque estuvieron viviendo allá, y ahora sus padres iniciaron los trámites en San Juan. A partir de las demoras en esos pasos es que no ha conseguido aún la ayuda de Desarrollo Humano. Pero el lunes debe comenzar las clases y por eso sus padres lanzaron una rifa para pagar la DAI.

"Queremos que tenga escolaridad", aseguró la madre quien destacó que harán todo lo posible para que así sea porque le hace muy bien al pequeño.