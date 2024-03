Renuncias de docentes: gremios sanjuaninos profundizaron dos pedidos en paritarias

lunes, 25 de marzo de 2024 22:06

En la negociación de paritarias docentes, comenzó a revisarse el nomenclador de puntos de los cargos docentes y se planteó una situación que no pasó desapercibida en lo que va del ciclo lectivo. Tiene que ver con renuncias de docentes a suplencias e interinatos en horas cátedras y cargos frente al aula en departamentos alejados. Ello es por la no conveniencia económica por los gastos que implican trasladarse y/o pasar el día para cumplir con las responsabilidades.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó a Diario La Provincia SJ que "la semana pasada tuvimos un encuentro de comisiones de los 3 sindicatos (UDAP, UDA y AMET) y la parte patronal. Consideramos que es positivo ya que se revisará un valor que incide en el salario directamente. Lo que buscamos es que se vea reconocido el trabajo y la responsabilidad de los docentes".

Señaló que "aunque en la docencia hay mucha necesidad, por la situación económica, no hay acuerdo sobre los montos ofrecidos en paritaria. Sin embargo, eso ha influido en renuncias en departamentos alejados y en otros como Caucete, 9 de Julio y 25 de Mayo. A los docentes no les conviene ir a dar clases por dos o tres horas y deciden no seguir. En esto ha influido el aumento del boleto de colectivos. Eso perjudica las clases de los alumnos, ya que hay demoras para cubrir esas vacantes; también por las demoras en cobrar".

Expresó que "hemos reiterado a esta gestión la necesidad que se agilicen los pagos de los cargos y horas que se tomen. Que pasen 6 meses sin cobrar es mucho tiempo y el salario se desvaloriza. Se comprometieron en trabajar en ello y hemos hecho reclamos por varios expedientes".

En ese sentido, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, agregó que los costos que inciden son varios y pesan en las decisiones de los docentes. "El aumento del combustible, de los pasajes de colectivos, la suba en el costo de vida y el tiempo que se invierte para viajar y cumplir compromisos llevan a evaluar conveniencias. Ante esto, al pedido por la agilización del pago, hemos propuesto que los docentes paguen el 33% del valor del pasaje al destino que deban viajar. Lo estamos gestionando y las autoridades lo están analizando", explicó a este diario.

Sumó que "esperamos que haya una solución concreta y una ayuda al docente que quiere trabajar. Lamentablemente, la inflación golpeó fuerte los bolsillos y no se pueden asumir compromisos que no se podrán cumplir. Esto se da con los docentes que viajan a departamentos aledaños e incluso, dentro de los departamentos alejados e influye en la jornada escolar, en la que cursos no tienen materias de especialidades por falta de profesores o de maestros en el grado".