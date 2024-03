En San Juan analizan alguna ayuda para que los colegios privados no tengan que bajar la oferta educativa

sábado, 23 de marzo de 2024 09:09

La crisis económica que viene atravesando Argentina, de la cual San Juan no está exenta, afecta a varios sectores y uno de estos es la educación que se brinda en los colegios privados. A raíz de la suba de los costos, algunos establecimientos ya habrían analizado la posibilidad de hacer algunos recortes y esto llamó la atención del ministerio de Educación.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, señaló que la preocupación surgió a partir de una serie de trascendidos y por eso ahora se analiza el escenario para ver cómo se puede actuar.

"La crisis nos afecta a todos. Vamos a conversar la situación con el ministro Roberto Gutiérrez para ver qué solución le podemos dar también a las escuelas", explicó Fuentes en rueda de prensa.

Luego señaló que "cerrar matrícula o tener que bajar la oferta educativa" no sería algo conveniente y por eso esperan que eso no ocurra. "Vamos a hablar con el ministro para ver qué posibilidad le podemos brindar. Tenemos que revisar la subvención que tienen. No todas las escuelas tienen la misma subvención", agregó.

Vale destacar que los colegios parroquiales tienen una subvención del 100% pero las escuelas que son privadas no confesionales tienen otros porcentajes mucho menores. Las cuotas de los colegios van desde 15 mil pesos y en algunos casos superan los 50 mil pesos.

"Hay que revisar secundaria y primaria. Algunos niveles tienen más subvención que otros. Lo vamos a conversar con él para ver cómo podemos ayudar", finalizó.