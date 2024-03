Reubicación de reubicación en Secundaria: hubo rechazo de vacantes y Educación pide que los alumnos inicien las clases

martes, 19 de marzo de 2024 11:17

Actualmente, se continúa con el proceso de reubicación de alumnos de Secundaria en San Juan; etapa que tiene sus complejidades. Entre ellas, el rechazo o disconformidad de las vacantes asignadas lo que genera otro proceso, que puede tener solución o no según el Ministerio.

El director de Educación Secundaria, Federico Cánovas expresó a Diario La Provincia SJ que "tuvimos una concurrencia mayor que años anteriores y evaluamos que el sistema de postulación por un formulario digital funcionó bien. Por supuesto que la respuesta no fue automática ya que hay que canalizar muchos pedidos y pedimos paciencia. Por estos días, estamos sintetizando la información y buscando las vacantes".

En medio de ese panorama, hay una situación particular: "hay alumnos a los que ya se les asignó "banco" en una escuela pero por distintas razones, no quiere ir allí. Eso genera una "reubicación de reubicación" y se activan otros tiempos. Por eso, pedimos que acepten esa vacante para que el alumno no pierda clases y en tanto, se tratará de dar otra respuesta. Esto depende de muchos factores, entre ellos, de terminar de asignar lugar a quien ni tiene vacantes y tiene derecho de iniciar las clases".

El director expresó que "se está escuchando a todos, ya que las razones son muchas. Hay casos en los que los chicos deben tomar dos colectivos para llegar a la escuela y es un costo importante; en otros, las familias quieren escuelas céntricas y eso plantea situaciones más difíciles. En algunos casos se podrá lograr una solución pero en otros no se podrá hacer el cambio, pero lo importante es que inicie las clases. Los padres y los alumnos están ansiosos y lo entendemos".

Como contracara, Cánovas destacó que "aumentó el interés de adolescentes y jóvenes por estudiar y eso es muy satisfactorio. Por eso, queremos que la escuela los reciba pero es un proceso que lleva tiempo. Hay situaciones particulares y un gran universo; lo que hace más lento el trámite. Para la reubicación de reubicación vamos a demorar un poquito más. Las puertas para recibirlos están abiertas en el Ministerio ".