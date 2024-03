Fuentes comenzó con el relevamiento de los establecimientos educativos sanjuaninos

lunes, 18 de marzo de 2024 09:02

Silvia Fuentes, Ministro de Educación, destacó que comenzaron con la recorrida por los establecimientos educativos de la provincia y afirmó que se llevó una gran sorpresa. El punto de partida fue Valle Fértil y remarcó que seguirán en este camino de ruta en las próximas jornadas.

La referente de la cartera subrayó en radio Estación Claridad que "no nos equivocamos de camino. Para mi fue una gran sorpresa porque trabajé hace tiempo en la división de relevamiento edilicio y visité muchas escuelas de San Juan". Sin embargo, afirmó que el establecimiento educativo que recorrió hace unos días no lo conocía". Además, destacó que fue muy bien recibida y resaltó el rol de los docentes. "Me encontré con mucha empatía", indicó

En este escenario, sumó que "me vine con ese amor y compromiso. Quiero llegar a todas las escuelas de San Juan y a todas las que nos demandan". En este intercambio en Valle Fértil comentó que fue muy positivo y espera que este panorama se repita en los diferentes lugares.

Posteriormente, subrayó que "quiero llegar a todas las escuelas, Dios quiera que la salud y el cuerpo me lo permitan".

Por otro lado, contó que es consciente que hay diferentes realidades en la provincia y afirmó que "para eso estamos, para poner en regla el Ministerio de Educación". Y agregó que está semana buscará seguir con las vistitas a otro punto de la provincia.

Fuentes resaltó la tarea de cada uno de los docentes y comentó que están siempre atentos a cada una de las inquietudes.

Por último, contó que "estamos trabando cercanamente con cada una de las escuelas".