Reclamo en la Boero: padres se convocaron y pidieron por mejoras edilicias y por la habilitación del comedor

miércoles, 13 de marzo de 2024 10:06

"Esperamos una respuesta rápida por los chicos". Con esas palabras, las madres y padres de los estudiantes de la Escuela EPET Nº 1, Rogelio Boero, manifestaron su preocupación por una situación que estiman injusta. Este miércoles, se convocaron en la puerta del establecimiento, con carteles y un fuerte pedido que se concentraba en la falta de baños habilitados, el kiosco, el comedor y el agua. En este escenario, entregaron un petitorio a las autoridades y de momento nadie respondió al reclamo.

En este contexto, una mamá de apellido Castro subrayó a Diario La Provincia SJ "más que nada queremos denunciar las irregularidades que está sucediendo en la escuela. No nos permiten que los chicos se queden a almorzar. Después de la salida de la cooperadora se armó un triunvirato de padres para poder apoyar los chicos. La infraestructura deja mucho que desear y es peligrosa para los chicos".

Posteriormente, remarcó que por medio de beneficios compraron microondas y demás para tener un lugar donde pudieran comer. "Nos argumentan que por una cuestión de seguros no pueden quedarse (en el buffet) porque no los cubren en ese lapso de las 12.45hs a las a las 14.10. Tienen que cerrar la escuela y los chicos quedan afuera. Hay chicos que no tienen donde ir a parar y van a las plazas o algún lugar donde puedan tomar agua", comentó.

En la misma línea, agregó que "la pasan muy mal los chicos. No tienen agua, nos avisaron que habilitaron dos baños más. No tienen donde comer. No nos quisieron recibir para hablar con nosotros. Es un reclamos que venimos haciendo desde el año pasado". La mujer comentó que en el establecimiento educativo no cuentan con un lugar donde los chicos puedan comprar su merienda .

En este contexto, las autoridades hicieron ingresar al establecimiento a un grupo de 10 padres para conocer en detalle el reclamo. "La mayoría trabaja por eso no podemos congregar a muchos padres", subrayó. Vale destacar que en la jornada fueron alrededor de 100 padres los que alzaron su voz en la convocatoria.

"Tienen vidrios rotos, no hay calefacción, es todo un tema. Hay chicos que están desde las 7 de la mañana hasta las 18.40 de la tarde cuando tienen talleres. Son los chicos de zonas alejadas los que se quedan. Sino tienen donde almorzar tienen que quedarse en la veredas o en una plaza. Es complicado y angustiante", contó.

Por último, comentó que "vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo que se pueda para tener una respuesta favorable".