Gobierno confirmó que la semana que viene comienza la Paritaria Docente en San Juan

miércoles, 7 de febrero de 2024 12:08

Finalmente, y en un contexto inflacionario, los gremios que representan al sector docente y el Gobierno de San Juan mantendrán la primera reunión Paritaria del 2024. Será a fines de la semana que viene y ya hay muchas expectativas de ambos sectores. Mañana la ministra de Educación, Silvia Fuentes viajará a Capital Federal para participar del Consejo Federal de Educación.

"Hoy mismo va a salir la comunicación de parte del Ministro de Educación, la comunicada", adelantó la responsable de la cartera educativa de la provincia, Silvia Fuentes, quien señaló que "jueves o viernes seguramente" sería la reunión. La notificación a los gremios es inminente.

La primera reunión paritaria estará integrada por los gremios de UDAP, UDA y AMET por el sector gremial mientras que por el Gobierno de San Juan estarán los representantes de los ministerios de Educación y de Hacienda. Al respecto, Fuentes aclaró que el ministerio de Educación es "simple veedor de esto".

"El Ministro de Hacienda hará los números. La situación es difícil para todos. Nosotros tenemos más del 60% de los empleados públicos de la provincia. Vamos a trabajar fuertemente", agregó Fuentes subrayando que la cartera educativa "está del lado del docente".

"Vamos a hacer todo lo que tenga que hacer el Ministro de Hacienda, conjuntamente con nosotros, por supuesto, de la mano de lo que nos pide el Gobernador Orrego, para que lleguemos a cada uno de los hogares de San Juan", aclaró.

La funcionaria señaló que a nivel nacional aún no hay información sobre el salario mínimo y acuerdos que hayan con los gremios. "Estamos esperando, no ha habido paritaria tampoco, entonces no tenemos un piso para poder trabajar", señaló.

Esta semana, Fuentes viajará a Capital Federal para participar del Consejo Federal de Educación (CFE) con la mirada puesta en los lineamientos nacionales en materia educativa. Allí se desarrollará "una agenda muy apretada de dos días" que incluirá, entre otros temas, "fondos nacionales, alfabetización inicial y una secundaria pertinente".

El Consejo estará encabezado por el actual secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, a quien se le planteará el componente nacional del salario docente. Es que la Ley de Financiamiento Educativo permite no sólo más infraestructura escolar en las provincias sino también el Fondo Compensador Nacional, que se conoce como garantía salarial nacional, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo por conectividad.