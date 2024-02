Analizan sumar gabinetes a las escuelas de San Juan para afrontar el problema del suicidio

miércoles, 7 de febrero de 2024 15:30

Para afrontar el problema del suicidio en adolescentes, el ministerio de Educación analiza sumar gabinetes a las escuelas y trabajar también de manera articulada con las familias. Así lo aseguró la responsable de la cartera educativa, Silvia Fuentes, quien señaló que el trabajo con los gabinetes psicológicos van a ser "por sectores".

"Todo tiene que ver con la situación económica, por supuesto. Hay un número de profesionales que está abocado con horas cátedras del Ministerio de Educación, pero nuestra dirección de gabinete está trabajando fuertemente para dar respuestas rápidamente", comenzó explicando Fuentes.

La ministra detalló que se está "trabajando para llegar rápidamente a esas escuelas donde sabemos que hay más situaciones complicadas". Para ello se está trabajando para que en el corriente ciclo lectivo se cuente con "más gabinetes y tengamos menos escuelas con esta problemática".

El objetivo es que "los docentes y las personas que están abocadas en los gabinetes interdisciplinarios puedan llegar más rápidamente y dar respuesta" al problema. Para ello también se analiza "trabajar mucho con los padres".

"Nuestra idea es trabajar en conjunto. Nosotros esto no lo podemos hacer solos. Si no trabajamos con las familias, si los papás no acompañan, no ayudan, no están al lado de sus hijos escuchándolo, no se puede. Nosotros simplemente tenemos un par de horas a los chicos en la escuela, pero este trabajo lo hacemos entre todos", finalizó.