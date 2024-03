UDA, AMET y UDAP rechazaron la propuesta de Gobierno: debatirán medidas

jueves, 29 de febrero de 2024 21:00

Tras escuchar la propuesta del gobierno provincial en una nueva reunión paritaria, los gremios docentes UDA, AMET y UDAP rechazaron el ofrecimiento salarial del 15% de incremento para marzo más un nuevo bono de $50.000, y ahora debatirán medidas a seguir en plenarios.

Así lo confirmaron cada uno de los referentes gremiales, en el marco del paro propuesto por gremios nucleados en la CGT a nivel nacional, para el próximo lunes 4 de marzo. UDA y AMET ratificaron la adhesión a la medida de fuerza, mientras que UDAP lo debatirá esta noche.

"UDAP ha rechazado el 15%, ha rechazado también los 50.000 y también por supuesto FONID y Conectividad, ahora vamos al plenario y verá el plenario cuáles son las acciones que vamos a seguir desde ahora en adelante. Siempre dijimos que queríamos recuperar lo que hemos perdido en nuestro salario debido a la inflación", sostuvo Patricia Quiroga de UDAP, tras la reunión paritaria.

Y agregó: "Nosotros lo que proponemos es recuperar lo que ya hemos perdido, que es el 25,5 y el 20,6. Así que bueno, todavía nos falta, porque únicamente sería el 30, así que bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dicen los delegados escolares". Sobre la adhesión al paro, dijo: "Lo van a decidir las bases, nosotros lo hemos dejado explícito, así que nos vamos a sentar y a ver qué es lo que dice el plenario".

Por su parte, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, mantuvo la misma postura y puntualizó: "No aceptamos, cada gremio propuso cuáles eran las pretensiones que están plasmadas en el acta paritaria, nosotros seguimos insistiendo en que el sueldo debe acompañar la inflación y respetar el artículo 8 de la última paritaria de agosto en la cual dice que se tiene que aplicar el 5% sobre la inflación acumulada. Hemos solicitado, porque va a haber serios problemas con el transporte, el boleto gratis para los docentes, la obra social, el plus, bueno, las cosas que en la primera acta es lo que se pidió".

"Vamos a bajar a las bases esta acta para ver qué medidas se siguen a partir de la semana que viene", destacó y siguió: "Esto es una medida de fuerza a nivel nacional y está amparada bajo el gremio nacional nuestro, o sea que para nosotros, por supuesto, eso ya lo determina la Subsecretaría de Trabajo, este paro lo maneja el Ministerio de Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Está informado y notificado el Ministerio de Trabajo y por supuesto, de hecho, a la Subsecretaría de Trabajo en este caso".

"Ratificamos el paro (...) La semana que viene vamos a tener reunión de delegados y ahí vamos a hacer un análisis con los delegados y las medidas a tomar", cerró el referente.

Finalmente, Karina Navarro de UDA, también confirmó la adhesión al paro y desatacó sobre la propuesta de Gobierno: "Vamos a acompañar con este paro ratificando las medidas de fuerza, porque consideramos además que a nivel nacional debemos unirnos, debemos mostrar esta unidad, ya que todos los sindicatos a nivel nacional han conformado la unidad, conjuntamente con esta mesa salarial, que debemos llevar la misma propuesta hacia todos. El problema es de todos, todos somos docentes y esa es la bandera que debemos cargar, todos somos docentes y la problemática nos alcanza a todos".

Según aseguró, estas partidas nacionales afectan a todas las provincias, y por eso también le solicitaron al Gobierno que reclame judicialmente los fondos para que sean transferidos. "También hemos proclamado en este acta que se tenga en cuenta la actualización salarial, que todos los derechos que hemos conseguido en las paritares anteriores provinciales también se reserve ese derecho, porque no podemos volver hacia atrás, no podemos retroceder a aquellos derechos que hemos ganado, no podemos ceder esos derechos", dijo.

Y cerró: "Por cuenta de la provincia, este mes de marzo es la propuesta que nosotros consideramos insatisfecha, vuelvo a reiterar, un 15% ofrecen para el mes de marzo al valor índice de enero, no de febrero. Por eso nosotros insistimos en esta actualización y mantener los derechos adquiridos, los derechos ganados de las paritarias anteriores (...) Pedimos que se modifique y vamos a bajar a las bases para consultar. En este momento hemos manifestado que estamos en disconformidad, bajamos y consultamos mañana nuevamente en reuniones de delegados, comisión directiva y afiliados".