Paritaria docente: las expectativas y las propuestas de los gremios sanjuaninos

jueves, 29 de febrero de 2024 12:53

Debido a la confirmación nacional que FONID y Conectividad no serán aportados a las provincias, la negociación paritaria provincial inició con varios interrogantes. AMET y UDA compartieron sus perspectivas, en medio de la decisión de adhesión al paro nacional docente de CGT.

Para Daniel Quiroga, secretario general de AMET, "las expectativas siempre son buenas. Tenemos que seguir negociando con el gobierno provincial y tenemos que a nivel nacional el paro. Acá es grave lo que está sucediendo cuando no se cumplen las leyes y el gobierno nacional no las cumple. No está cumpliendo con la ley de Financiamiento Educativo, con la garantía de un salario para los docentes y también garantizar la cantidad de días de clases. Tampoco continúa con la ley de FONID y Conectividad. Además, no está respetando, en definitiva, ni la ley nacional de Educación ni la de Educación Técnica Profesional".

Explicó en rueda de prensa que el paro nacional no interfiere con las negociaciones de la provincia. "Vamos a hacer paro y hemos convocado a todos que militen para que se haga paro. Creo que es necesario que la sociedad comprenda la situación de los docentes", dijo.

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, agregó que "después de la paritaria nacional docente que no tuvo éxito, que fue un diálogo sordo donde el secretario de educación a nivel nacional no escuchó, esto marcará la reunión de hoy. Se va a poner en énfasis en el FONID que es parte nuestro salario y esos fondos van a ser transferidos a programas nacionales. El problema aquí está el ajuste de nuestro salario. Nos achican el salario. Eso es lo que tenemos que preguntarnos: ¿qué va a hacer el gobierno provincial para que ese achique no exista? ¿Qué pasará con el FONID en marzo?".

Karina Navarro, secretaria general de UDA.

Resaltó que el salario perdió 72% frente a la inflación, lo que complica la economía docente. "Desde aquí en adelante no hay propuesta, no hay actualización salarial, entonces tenemos que ponernos firmes. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Cuál es la decisión para que el lunes se puedan iniciar las clases?", señaló

En ese sentido, reiteró que la propuesta de transformación en puntos. "Significa que un porcentaje de ese salario, de ese FONID, tenemos que sacar los aportes patronales que son en 30%. Te queda reducido en muy poco, en 20.000 pesos de los 28.700 pesos totales. Llevado a los puntos, en la masa no se ve, pero con un porcentaje del valor índice se afecta. ¿Pero qué pasa? Estamos en crisis, dice el ministro de Economía, y hay que aplicar otros instrumentos. Ellos quieren instalar en el bolsillo plata hoy. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Esa es la respuesta que ellos nos tienen que dar. Preguntas hay, planteos de todos los que los docentes nos hacen, están puestos en la mesa paritaria. Pero no tenemos respuestas", dijo crítica.

Navarro expresó que el paro de UDA, en adhesión a la convocatoria nacional se hará: "Está definido en San Juan y tenemos el respaldo de los gremios nacionales. En la provincia también estamos unidos todos los gremios provinciales que conforman la CGT: AMET, SADOP y la UDA también convocamos, conjuntamente con la CGT".