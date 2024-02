A días del inicio de clases y con dos gremios adheridos al paro, se reanudará la paritaria docente en San Juan

jueves, 29 de febrero de 2024 07:32

Este jueves, se retomará la paritaria docente en San Juan en una situación compleja tras el fracaso de la Mesa de Diálogo Nacional y el anuncio de un paro nacional, bajo el ala de la CGT. En ese sentido, UDA y AMET ya confirmaron su adhesión y resta saber qué definirá UDAP, de cara al inicio de clases previsto para este lunes 4 de marzo.

Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET) llegarán hoy con sus equipos hasta el Centro Cívico para un tercer encuentro con el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, la ministra de Educación, Silvia Fuentes y el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, desde las 11 hs. Vale resaltar que el anterior se extendió desde las 9:30 a las 20 hs., con el análisis de dos ejes: lo salarial y lo pedagógico.

En ese marco, UDA y AMET ya definieron que sus afiliados no irán a las escuelas este 4 de marzo. "Estábamos en alerta y movilización y ahora está la convocatoria al paro por parte de nuestro gremio a nivel nacional, ante la intransigencia del gobierno de cumplir con las leyes de financiamiento educativo, la ley nacional de educación y la ley nacional de educación técnica", adelantó Daniel Quiroga de AMET, a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: "Vamos a adherirnos al paro y convocamos a todos los docentes en defensa de su salario y de mantener la educación que es necesario, y es necesario que la nación ayude a las provincias a pagar los salarios y a mantener en general las condiciones de la educación para que sean mucho mejor para todos".

Por otra parte, Karina Navarro de UDA San Juan también confirmó la adhesión a la medida de fuerza y aseguró que recién este jueves sabrán los detalles y modalidades del paro. “Sí, acompañamos al paro, de todos modos, mañana tenemos la paritaria provincial, pero como es un paro nacional, no afecta la paritaria provincial. Estamos esperando el ofrecimiento del gobierno de mañana, ya que estamos en conocimiento de que el FONID, según las declaraciones del presidente Milei, no estaría más y se afectaría a programas nacionales. Y la Conectividad seguiría existiendo, pero no sé a qué valores estaría siendo transferida, porque tiene que estar a valores actualizados”, dijo anoche a este medio.

“La modalidad se va a definir este jueves a través de una reunión de los secretarios generales que vamos a tener a partir de las 14.30 con la UDA y toda la UDA Nación, con el compañero Sergio Romero, y todas las seccionales, y ahí van a transmitirnos la modalidad del paro y a continuar para nosotros poderlo transmitir a las bases y a nuestros docentes”, agregó.

Paro nacional

Los gremios docentes nucleados en la CGT convocaron este miércoles a un paro nacional para el próximo lunes por mejores salarios y responsabilizaron a la administración central porque los "obliga" a tomar la medida por "falta de aportes y la falta de reflexión", luego de confirmar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos.

"Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación", reclamó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

"No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos", dijo Romero sobre la reunión que mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, donde se confirmó la eliminación del Fonid.

Romero reprochó que hay "miles de docentes que perciben" el salario inicial y que "son jefes de familia" y recriminó que la remuneración se encuentra "por debajo de la línea de la pobreza".

La discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales.