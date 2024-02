UDA y AMET confirmaron que adherirán al paro docente del próximo lunes

miércoles, 28 de febrero de 2024 21:00

Este miércoles en la tarde, gremios docentes nacionales nucleados en la CGT, anunciaron un nuevo paro nacional para el próximo lunes 4 de marzo, día fijado para el inicio del ciclo lectivo en San Juan.

En este marco, AMET confirmó la adhesión a la medida de fuerza mientras que UDA San Juan hizo lo mismo y detalló que este jueves se conocerá la modalidad.

"Estábamos en alerta y movilización y ahora está la convocatoria al paro por parte de nuestro gremio a nivel nacional, ante la intransigencia del gobierno de cumplir con las leyes de financiamiento educativo, la ley nacional de educación y la ley nacional de educación técnica", adelantó Daniel Quiroga de AMET, a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: "Vamos a adherirnos al paro y convocamos a todos los docentes en defensa de su salario y de mantener la educación que es necesario, y es necesario que la nación ayude a las provincias a pagar los salarios y a mantener en general las condiciones de la educación para que sean mucho mejor para todos".

Por otra parte, Karina Navarro de UDA San Juan también confirmó la adhesión a la medida de fuerza y aseguró que recién este jueves sabrán los detalles y modalidades del paro.

“Sí, acompañamos al paro, de todos modos, mañana tenemos la paritaria provincial, pero como es un paro nacional, no afecta la paritaria provincial. Estamos esperando el ofrecimiento del gobierno de mañana, ya que estamos en conocimiento de que el FONID, según las declaraciones del presidente Milei, no estaría más y se afectaría a programas nacionales. Y la colectividad seguiría existiendo, pero no sé a qué valores estaría siendo transferida, porque tiene que estar a valores actualizados”, dijo la referente a este medio.

“La modalidad se va a definir mañana a través de una reunión de los secretarios generales que vamos a tener a partir de las 14.30 con la UDA y toda la UDA Nación, con el compañero Sergio Romero, y todas las seccionales, y ahí van a transmitirnos la modalidad del paro y a continuar para nosotros poderlo transmitir a las bases y a nuestros docentes”, agregó Navarro.

Sobre el gremio, destacó que tiene representación en todos los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. De nivel inicial, primario, secundario, la parte de educación superior, que son los profesores y el profesorado, y la universidad. "Este gremio tiene la mayor representatividad en ese sentido, porque también estamos en paritarias universitarias, y justamente la universidad en este momento también se encuentra en un estado de alerta y movilización por las decisiones que todos conocemos de los fondos que nos llegan. Tampoco perciben, no han percibido este mes, los fondos de conectividad y FONID”, dijo.

Y finalizó: “Debería pasar lo que los docentes estamos esperando, una recomposición salarial interesante, una propuesta que se pueda llevar a cabo, porque todo ha sido de manifiesto, el esfuerzo, y el esfuerzo lo hace el bolsillo del trabajador. Aquel que no le alcanza para tomar el ciclo lectivo en la escuela, comprar el remedio, comprar comida, y lo estamos viendo muy seguidamente y continuadamente”.

Los gremios docentes convocaron a un paro nacional por mejores salarios y responsabilizaron a la administración central porque los "obliga" a tomar la medida por "falta de aportes y la falta de reflexión", luego de confirmar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos.

"Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación", reclamó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

Los gremios dieron una conferencia de prensa en el salón Saúl Ubaldini de la CGT, donde el dirigente anunció que junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) "vamos a hacer el próximo lunes 4 un paro total de actividades en todo el país y estaremos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país".