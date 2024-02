Por falta de fondos, las becas 2024 en la UNSJ tendrán el mismo monto que el año pasado

miércoles, 28 de febrero de 2024 16:50

Este miércoles, el rector de la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ-, Tadeo Berenguer, se refirió a la preocupante situación que atraviesa la casa de altos estudios a la espera de la aprobación del presupuesto 2024, y confirmó que las becas continuarán otorgándose con los mismos montos del año anterior.

En este marco, Berenguer también se refirió a recortes en diferentes programas como el sistema de horas extras, a la espera de la llegada de las boletas de servicio, que esta vez deberán pagarse sin el subsidio nacional.

"Están llegando los fondos de hace un año atrás, o sea que los fondos que la universidad ha recibido en enero son los mismos de enero del 2023, con un 250% de inflación, es imposible continuar. Así que estamos ahí en un trabajo intenso entre gabinete y decanos, viendo cómo podemos estirar esta situación, que creo que tiene que haber un cambio. Cualquier gobierno serio no puede seguir permitiendo lo que se está haciendo, mirando solo un aspecto de la política nacional y descuidando algo tan importante como es la educación, donde se debe sustentar un país", comenzó diciendo el Rector de la UNSJ, en rueda de prensa.

Al respecto, aseguró que el panorama preocupa, pero que se trabajará para no descuidar la atención al estudiante. Si bien afirmó que está garantizado el inicio de clases, aclaró que eso pasará "salvo que los sectores gremiales decidan otra cosa. La paritaria ha dado un 6% de aumento, cuando hemos tenido casi un 50% en los dos últimos meses, no sé qué actitud van a tomar, pero creo que con seriedad no debemos descuidar a los estudiantes".

"El sistema de becas se mantiene con los montos que nos dieron el año pasado. Al no tener un presupuesto, no podemos distribuir, mes a mes estamos ajustando las cuentas, esperando las boletas de servicio que vendrán en el mes de marzo, abril, con un 500% de aumento. Entonces podemos ajustar algunas cosas que están en nuestras manos, pero los servicios no los fijamos nosotros. Hay programas que desgraciadamente por ahora los dejamos un poco de lado. Las becas estudiantiles que deberían actualizarse, van a ser los mismos montos del año pasado; sectores como horas extras es algo muy sensible, porque si bien hay áreas que es requerida la actividad extra, en el mes de enero prácticamente no hubo actividad, no ha habido gasto de horas extras, y hemos decidido llevar un 10% de las horas extras que se pagaron en el mes de diciembre. O sea que es un recorte bastante sustancial, pero son cuestiones que son del momento", indicó sobre los programas.

Esos recortes, mencionó, no dan la solución al impacto que habrá en marzo y abril, cuando se deban pagar las boletas sin el subsidio que como ente oficial que se tuvo hasta 2023.

"Las becas estudiantiles se mantienen en el mismo monto. Si se llega un arreglo con los estudiantes que quieren mayor incremento, habrá que dar menos becas. En el orden nacional se eliminó el INADI, desgraciadamente vamos a tener que ver los fondos que se destinaban a ciertas capacitaciones en ese aspecto, ver de dónde sacamos, porque la problemática de discriminación y violencia sigue creciendo. Pero eso se mantiene con los mismos montos. Decir mismos montos en este momento es decir recortes", subrayó.

Y agregó: "Tampoco se ve afectado el dictado de las asignaturas, de las cátedras, porque nuestra planta docente está financiada totalmente. Entonces, salvo que el docente no quiera dictar clase porque hagan una actividad gremial, los sueldos están sustentados (...) Hay sectores en momentos picos, por ejemplo en el mes de marzo, donde hay que redesignar profesores interinos y transitorios para que puedan cobrar en abril, hay un cúmulo de todas las unidades académicas para esas redesignaciones para el año siguiente. Ahí el equipo de no docentes que trabaja habitualmente hay que fortalecerlo y es preferible poner a alguien que está habituado a la tarea, a alguien ajeno. Ahí salen los horas extras, horas extras de los choferes, que también es otra tarea que tenemos que ver porque sabemos que el combustible de 300 pesos al litro se ha ido a 1000, por lo tanto los traslados y los gastos tenemos que limitarlo y eso va a limitar también las horas que los choferes están".