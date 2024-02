La UNSJ confirmó que Psicología y Medicina no comenzarán este primer semestre

miércoles, 28 de febrero de 2024 09:21

La UNSJ avanzó en la creación de dos importantes carreras que generaron expectativa en los sanjuaninos y también en otras provincias. Se trata de Psicología y de Medicina, una más avanzada que la otra para su implementación que se esperaba para 2024. Sin embargo, en un contexto en el que el presupuesto pone en jaque a la casa de altos estudios que imparte educación gratuita hubo novedades que ponen el pausa el entusiasmo inicial.

El rector Tadeo Berenguer explicó en radio Estación Claridad que la falta de fondos y el avance lento en CONEAU para la acreditación de Medicina no permiten aún comenzar las clases de ambas. "Psicología está aprobada por la CONEAU y está en condiciones de ser dictada, siempre y cuando tengamos el financiamiento para pagar a los profesores. Para las dos carreras, en la UNSJ, lo que es Salud no es nuestro fuerte por tanto no tenemos profesionales para sustentar las dos carreras. Psicología se aprobó en 2023 pero el anterior gobierno nacional no nos financió la planta docente requerida", detalló.

Con respecto a Medicina, está en instancia de acreditación en CONEAU. "Las carreras surgen de los claustros docentes que las elevan al Consejo Directivo, luego al Superior. Una vez cumplida la instancia administrativa en la UNSJ, se pasa a una muy rigurosa en la CONEAU que, por ejemplo, revisa los CV de los docentes. Estamos viendo si algunas cohortes pueden ser financiadas pero estamos en un panorama incierto y difícil. No tenemos un Ministerio de Educación nacional por tanto, no hay una puerta para ir a golpear. En ello, el CIN se expresó y los referentes son recibidos en un marco de destrato, por un sub del subsecretario del área", dijo apesadumbrado.

Berenguer sentenció que "con las incertidumbres que tenemos, no sabemos si en los primeros 6 meses conseguimos financiamiento y en agosto podamos comenzar".

E hizo una reflexión: "Nos dicen que creamos expectativas y puede ser. Pero si la universidad no crea las carreras que la comunidad demanda, estamos en deuda. Ahora, es el Estado Nacional el que está en deuda al no apoyar estas carreras en una provincia que las necesita. Requerimos profesionales de la salud mental y de la medicina. Damos un paso adelante y dos atrás. Por ahora, no podemos asegurar nada".