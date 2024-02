Avanzarán en los nuevos centros educativos para educación Hospitalaria y Carcelaria en San Juan

martes, 27 de febrero de 2024 14:13

Tras cambios en las escuelas Hospitalaria y Carcelaria, a fines del 2023, Educación destacó que se retomarán las clases, el próximo 4 de marzo y se seguirá trabajando en centros educativos. La reforma había generado polémica entre los docentes que trabajaban en esas modalidades ya que quedaban sin trabajo, tras años en el sistema.

La ministra de Educación Silvia Fuentes explicó en radio AM1020 que el tema fue parte de las extensas reuniones por paritarias docentes. "Hay muchas cosas que se han dejado de hacer, que tienen que ver con situaciones o con creaciones de modalidades, por ejemplo, la de la carcelaria. Estamos trabajando en ella, ya que era una deuda desde mucho tiempo. Concretamente es la creación de la modalidad carcelaria, hospitalaria y domiciliaria".

Resaltó que se avanza con las resoluciones y que debe trabajarse en ello porque está fijado por ley. "Tenemos que hacerlo, ya que es ajustarnos a las normativas y a lo que tenemos. En la gestión pasada se pensó en un centro educativo. Nosotros estamos dándole alguna forma para poder ajustar las normativas vigentes. Decirles que, por ejemplo, está vigente la carcelaria y va a seguir trabajando como venía, porque no nos da tiempo a armar una estructura nueva", señaló sobre la prestación de un derecho obligatorio.

Señaló que han visitado la Escuela carcelaria y "hemos conversado con su gente, e inclusive vamos a apoyar con algunos módulos más para que puedan tener una mejor actividad".

Acerca de la escuela hospitalaria, Fuentes expresó que "le decimos a todos los docentes, a todos los papás, que el día 4 ya van a empezar a tener actividades en los lugares donde trabajaba la escuela domiciliaria y la terapia hospitalaria. Entre las sedes están los hospitales Rawson y Marcial Quiroga"

Reconoció, además, que hay una situación especial con los docentes que fueron desafectados. "Tenemos ahí una dificultad con la gente que ha quedado en disponibilidad por una cuestión que es técnica y que tiene que ver con las resoluciones. Lo estamos evaluando y terminando de resolver".

Los cambios

En septiembre del 2023, se conoció que la Escuela Hospitalaria había dejado de funcionar en la provincia. Eso se estableció bajo la resolución 14010, del 21 de septiembre, y se generó polémica entre docentes y padres de alumnos que transitan una enfermedad. Desde Educación salieron a aclarar la situación.

"No hemos cerrado una escuela, hemos abierto un centro educativo. Este trabajo se viene realizando hace un año. Para hacer historia, la escuela hospitalaria surge con educación primaria, hace 60 años y se crea un aula diferencial, por la norma de la época. Pero la norma cambia y aparece como una escuela de educación especial. En el 2006 cuando se sanciona la Ley de Educación Federal, están como ejes transversales a los niveles obligatorios. Entre las modalidades está Educación domiciliaria y hospitalaria. Pero en nuestra provincia, eso no cambió. Eramos los únicos que no teníamos esa modalidad independiente", explicó Ana Sánchez, en ese momento secretaria de Educación, a radio AM1020.

Agregó que "al asumir la gestión nos encontramos con esto y con lo que sucede en educación en contextos de encierro. Son dos ejes. Hace más de un año trabajamos en esto y la resolución establece la creación de un centro educativo. Se atenderá y dará respuesta a estudiantes que transcurren una enfermedad en los niveles Inicial, Primario y Secundario y contempla también a los alumnos de Educación Especial. El alumno se matricula en su escuela y si se enferma, ingresa a esa modalidad. Pero se busca siempre la reinserción y estar vinculado con la escuela de origen".

La misma alarma se encendió en noviembre con la escuela que funcionaba en el interior del Penal de Chimbas. Los docentes de la Escuela Primaria Carcelaria y del CENS del Penal de Chimbas recibieron la confirmación del cierre de ambas instituciones y la creación de un Centro educativo que nucleara ambos niveles. La inquietud que surgió de la planta docente es que no serían parte del plantel ya que, de acuerdo al Ministerio, son docentes de Educación Especial.

La entonces ministra de Educación, Cecilia Trincado destacó a la prensa que "en el caso de educación en contexto de encierro, no podremos cerrar la reorganización de la institución como tal por una cuestión de tiempos (terminaba su gestión). Se sigue teniendo docentes de Educación Especial en esas instituciones, cuando no es lo que marca la ley sino que son instituciones diversas instaladas. Queríamos organizar una escuela única que responde a las necesidades reales de los internos, como alfabetización inicial, terminalidad de Secundaria con formación para el trabajo".

Trincado aclaró que "ya hablé con la ministra de Educación entrante y ella está en conocimiento de lo que marca la ley, sobre esto".