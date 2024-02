Paritaria docente: darán 15% de aumento en febrero más $50 mil no remunerativo

viernes, 16 de febrero de 2024 21:01

Tras casi 10 horas de reunión, este viernes se desarrolló la primera reunión paritaria entre los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET y el Gobierno de San Juan. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Hacienda, Roberto Gutierrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Cada gremio presentó sus propuestas, las cuales habían sido tomadas en plenario docente este jueves, y fueron defendidas. Cada una fue puesta a consideración del gobierno y se desarrollaron varios cuartos intermedios.

Cerca de las 21, el ministro de Hacienda, Roberto Gutierrez, confirmó que habrá un incremento del 15% que será liquidado con el sueldo de febrero que será pagado el 29 de este mes. Además se pagará una suma no remunerativa de 50 mil pesos. Ahora habrá un cuarto intermedio hasta el 26 de febrero que será la próxima negociación salarial.

La suma de 50 mil pesos es un bono pagadero por única vez, no remunerativo, no bonificable. Éste será pagado por docente y no por cargo. Además será proporcional al cargo y será abonado a la brevedad, en la primera semana de marzo.

"El gobierno de la provincia también garantiza el pago del Fondo de Incentivo y de Conectividad, que va a estar bajo otro concepto, que eso también implica casi un 10% para el salario de los docentes. Creemos que estamos haciendo una muy buena propuesta", explicó Gutierrez.

"No queríamos esperar más, por eso intentamos hacer el mayor esfuerzo en esta primera reunión. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo en este momento es el mayor posible que podemos dar, dado el contexto nacional. También estamos viendo que algunas provincias están acercando unas propuestas muy similares o parecidas a las que estamos nosotros ofreciendo, con diferencias obviamente porque no todas las provincias se encuentran en la misma situación", agregó Gutierrez.

En este contexto, el ministro de Hacienda destacó que la "situación financiera es bastante delicada" de la provincia, dado por una baja en la actividad y en la recaudación. Además dada por la inflación misma que produce una "desmejora de los sueldos".

"Tenemos que garantizar que podamos pagar lo que estamos proponiendo. Hay provincias que lamentablemente están en una situación a lo mejor un poco peor que nosotras, en el sentido de que están pagando en cuotas o que directamente es muy poco probable que hagan un incremento de sueldo, pero sin embargo nosotros hemos hecho muchos ajustes cuando hemos ingresado, hemos tratado de eficientizar el gasto, de que los recursos se estiren lo que más se pueda", detalló Gutierrez.

"Es el máximo esfuerzo que podemos realizar. El presupuesto realmente tiene sabanas cortas, digamos, si yo llego a dar algo más a alguien voy a tener que afectar, y lo que no queremos precisamente es afectar los servicios esenciales del Estado. No quiero afectar la cadena de pagos porque es una provincia que en general la economía de toda la provincia depende en gran medida del gobierno provincial. Mal haríamos nosotros en poder afectar el normal o lograr por lo menos la mayor normalidad en el desempeño de la economía sanjuanina", finalizó.