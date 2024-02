UNSJ: aseguran que el presupuesto actual cubre el funcionamiento universitario hasta el primer cuatrimestre

jueves, 15 de febrero de 2024 20:20

Este jueves, la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ-, Analía Ponce, se refirió a la situación presupuestaria con la que cuenta la casa de altos estudios para el inicio del ciclo lectivo 2024, y catalogó el panorama como crítico debido a que, desde Nación, aún no se confirma el nuevo presupuesto.

En este marco, un dato llamó la atención y tiene que ver con el funcionamiento de la universidad debido a que, con el presupuesto del año pasado, sólo podría desarrollar sus actividades hasta el primer cuatrimestre del año actual.

"Y a mí me preocupa verdaderamente porque yo estoy convencida que la educación superior es un derecho y no estamos pudiendo garantizar ese derecho para la población en general", dijo la docente a Diario La Provincia SJ. Y agregó que el dinero con el que cuentan sólo permitiría funcionar "para los primeros meses del primer cuatrimestre, nada más".

"Está difícil, la verdad es que la Nación no nos ha confirmado el presupuesto 2024, así que para los gastos de funcionamiento tenemos el mismo presupuesto que en el 2023. Cosa que, con la suba de las tarifas va a hacer que el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Juan sea muy crítico. Esto es una decisión del día tras día que estamos tomando, por ejemplo, en la factura de luz, hoy mismo se ha hecho un cálculo de a cuánto ascendería siempre y cuando se mantenga el subsidio para instituciones educativas, sería de 60 millones de pesos. Eso es lo que tendría que pagar la Universidad próximamente, algo que no podemos pagar. No podríamos pagar 60 millones de pesos por mes en ningún caso porque está fuera del presupuesto que tenemos", explicó.

En cuanto a los salarios, aseguró que "se supone que están garantizados, que la Nación seguirá enviándolos, pero no hay aumento de salarios, el esquema salarial es el mismo del año pasado. Así que bueno, esperamos dialogar con el gobierno nacional y con los representantes de las universidades nacionales y los gremios también harán lo propio".

Finalmente, se refirió al diálogo que se mantiene con la Secretaría de Educación nacional y demostró la predisposición al diálogo para lograr acuerdos que reviertan la situación. "Nosotros nunca cortamos ningún diálogo, nosotros siempre estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, pero también estamos esperando que nos convoquen nuestros representantes", cerró.