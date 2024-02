UDA define su pedido para la paritaria en San Juan con expectativa por medidas nacionales

jueves, 15 de febrero de 2024 09:29

A un día de la primera reunión por paritarias docentes, los gremios van sentando posición y están atentos a lo que se defina a nivel nacional desde las centrales. Es el caso de UDA que anticipó que se plegará a un paro nacional, que ya se anticipó desde Buenos Aires, debido a la posición del Gobierno de no definir si hace una convocatoria a discutir salarios ya que consideró que es potestad de los gobiernos provinciales.

Karina Navarro, secretaria general de UDA en San Juan, expresó en radio Sarmiento que "la verdad que es una situación muy complicada la que está atravesando el país y sobre todo, San Juan, con todas estas decisiones políticas a nivel nacional y a nivel local. Ayer escuchando al gobernador Orrego declarando que el FONID y la conectividad ya no están; que son fondos nacionales que desaparecen, debemos recordar que son parte de nuestro salario. Es decir, que la provincia lo va a tener que absorber en algún ítem. No pueden desaparecer del salario. Puede ser al básico, puede ser distribuido en alguna de las sumas. No sé cuál es la propuesta que tiene el gobierno para compensar esta situación. No podemos quitarle a un trabajador el salario y los derechos adquiridos".

Resaltó que es necesaria la paritaria nacional porque "primero defiende los derechos de los trabajadores. Es una de las principales funciones donde los sindicatos y la parte patronal, se reunían y elaboraban los lineamientos a seguir, teniendo en cuenta el Consejo Federal de Educación. No solamente definís salarios, sino que definís la formación pedagógica y los lineamientos pedagógicos de lo que se va a llevar a través de lo que son las políticas educativas. Entonces, a partir de eso se consiguieron y se lograron grandes beneficios. Como, por ejemplo, el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación con la jornada extendida para transformarse en completa. Asimismo, establecer por ley el FONID y conectividad y establecer el INFOD para capacitar".

Acerca de lo salarial, valoró que "si bien tenemos el piso nacional y las jurisdicciones a veces son independientes para elaborar los salarios, han ido surgiendo mejoras y en beneficios y derechos adquiridos, los cuales no podemos volver atrás. Esto es lo que no podemos permitir. Y otro tema es que también vamos a tener un encuentro con jubilados porque sus salarios están desfasados". Sobre porcentajes de aumento, marcó que considerarán los índices inflacionarios con lo que los incrementos "tienen que considerar el desfasaje del 45 al 50%"

Para este viernes, UDA planea llevar una propuesta a la mesa de negociación provincial. "Tenemos reunión de comisión directiva este jueves en el sindicato y después, un encuentro con los delegados escolares para dar a conocer cuál es la situación y cuál es el planteo también. Sobre nuestro salario, quedamos con un 25% menos a diciembre, con un 20 a 20,6% ahora en enero y un 10% menos del FONID y de conectividad. ¿Cómo vamos a estar en esta situación donde la suba del colectivo, del alimento y la canasta básica se ha ido a 600 mil pesos para cuatro personas? Es decir, estamos por debajo del índice de pobreza", dijo.