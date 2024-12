Alumnos extranjeros: en la UNSJ destacaron que todos cumplen con una residencia transitoria

miércoles, 4 de diciembre de 2024 13:09

Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni detalló serie de modificaciones del régimen migratorio y en ello, se determinó que las universidades nacionales podrán "cobrar aranceles", a todos aquellos que no tengan nacionalidad argentina. A partir de ello, desde la Universidad Nacional de San Juan entaron posición sobre un requisito clave que deben acreditar los alumnos de otros países.

Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la UNSJ, explicó en radio Mil20 que "cuando un extranjero decide cursar una carrera es porque tiene un permiso de estudio transitorio, otorgado por el propio Gobierno Nacional. O sea, que en ese caso no estamos hablando de un extranjero no residente, sino de alguien que tiene una residencia transitoria para realizar una carrera que son generalmente cinco años, más el tiempo que le debe recibirse. Un no residente es una persona que viene por 3 a 4 meses, y probablemente por tres meses más. ¿Y allí qué puede hacer? Quizás un curso o posgrado pago".

Destacó que "es un trámite muy riguroso que tenemos para inscribir un alumno extranjero y que tiene que venir con todos los permisos y con todo documentado. Desde Cancillería ya debe tener un documento de residencia transitoria. Y pasa a ser un extranjero con residencia transitoria El artículo 20 de la Constitución Nacional es muy claro. Los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales y ellos pueden pedir la ciudadanía luego del transcurso de dos años. Por eso, este tema de cobrar a no residentes no existe".

Expresó que lo que podría complicar esta normativa nacional son los intercambios entre países, que son por convenios recíprocos. "Cuando viene un mexicano a cursar un semestre acá, es porque hay un argentino en México cursando un semestre. A esto se lo plantea como una forma de recaudación", dijo.

Manifestó que los alumnos extranjeros representan el 1,73% de la matrícula total de la UNSJ; lo que se traduce en menos de 200 alumnos.

"En el marco de la autonomía, cada una de las universidades podrán decir "arancelo esto, no arancelo eso", pero teniendo en cuenta la división de residentes y no residentes. Y hay un dato no menos. Todas las universidades a nivel mundial hay, por ejemplo, un índice que es el QS que le da muchísima importancia a la cantidad de extranjeros que cursen en las universidades. Porque se arma de investigación, de conocimiento, de investigación. Y acá parece que consideramos lo contrario. Tenemos que tener las universidades cerradas, a la gente de acá", resaltó Coca.