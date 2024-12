A días de su renuncia como decano de Exactas, Bloch realizó un fuerte descargo

lunes, 30 de diciembre de 2024 18:09

Rodolfo Bloch, quien fuera denunciado por acoso laboral y sexual, no regresará a su puesto como decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El Consejo Directivo aceptó su renuncia, poniendo fin a su vínculo con la institución.

La salida de Bloch se produjo a pocos días de que se llevara a cabo, el 26 de diciembre, la Asamblea Universitaria que iba a tratar su continuidad al frente de la facultad.

En una carta publicada a través de sus redes sociales, Bloch expresó: "En estos momentos de profunda conmoción personal e institucional, tengo la necesidad de comunicarme con ustedes, para expresarles lo que siento y despedirme como Decano que he sido, por tanto tiempo, de esta Facultad, de todos ustedes".

Posteriormente, sumó que "como es de público conocimiento, me he visto forzado a presentar mi renuncia al cargo, como consecuencia de una operación que se montó sobre una falsa denuncia presentada en mi contra, que tuvo como objetivos quitarme la posibilidad de ser candidato a Rector en 2025, además de legitimar el accionar de la Oficina por la Igualdad de Género de la Universidad, cobrando una pieza mayor, un Decano, para poder exhibirla como logro, a modo de un verdadero trofeo, aún a costa del terrible daño personal que se me ha ocasionado".

Luego, detalló: "Para ello se sustanció un sumario con muchas irregularidades, que no logró reunir pruebas que acreditaran las acusaciones en mi contra, lo cual fue advertido por los decanos/a y otros consejeros/as en la sesión del 19 de setiembre, en la que por esas razones no apoyaron el llamado a la Asamblea Universitaria para removerme del cargo, archivándose las actuaciones".

En palabras del propio Bloch "se montó una operación para desarchivar y volver a tratar el tema, dando como resultado que el 5 de diciembre, sin justificaciones ni explicaciones, ni fundamento alguno, los decanos/a y otros consejeros cambiaron su voto y la Asamblea fue convocada. Sólo tres consejeros tuvieron la actitud ética de mantener su voto, a los cuales les expreso un reconocimiento por siempre. A los otros y otras, que su propia conciencia sea el juez que les demande haber priorizado la especulación electoral por sobre el sentido de justicia, a costa de causarme un perjuicio incalculable".

"Ante ese panorama, y la certeza del resultado, fijado de antemano, decidí renunciar", sumó.

En una carta publicada en sus redes sociales, Bloch manifestó que se va "con profundo dolor", tras haber entregado 40 años de esfuerzo y compromiso a la UNSJ. "No merezco la infamia que se instrumentó en mi contra, porque no cometí las faltas de que se me acusó y buscaré la reparación que en justicia corresponde", sumó.

La carta completa: (Link)