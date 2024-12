Bloch rompió el silencio tras su renuncia como decano de la facultad de Exactas: “He sido el acosado”

lunes, 23 de diciembre de 2024 15:08

Este lunes, Rodolfo Bloch, quien fue denunciado por acoso laboral y sexual, finalmente no regresará a su puesto laboral como decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El Consejo Directivo aceptó su renuncia y de esa forma ya no quedó vinculado con la casa de altos estudios. Su salida se produjo a días de que se fuera a hacer, el 26 de diciembre, la Asamblea Universitaria para tratar su continuidad.

En sus declaraciones en rueda de prensa, Bloch cuestionó la motivación de la denunciante, asegurando que la causa detrás de la denuncia tenía que ver con un “rencor” y “resentimiento” debido a que él se negó a designarla en una secretaría del decanato. “La motivación que tiene, a mi juicio, es un problema de amor propio herido, de una narcisista, porque ella me hizo un pedido a mí de ser parte del gabinete del decanato, de que la designara en una secretaría", sostuvo Bloch.

El ex decano explicó que no accedió a la solicitud, pues, según indicó, las designaciones en cargos jerárquicos del decanato dependen de la idoneidad y la competencia en el área específica, y no de una petición personal. “Cualquiera que es de la universidad sabe que eso no funciona así”, afirmó, sugiriendo que la denunciante esperaba que él cediera ante su pedido.

Bloch también desmintió las acusaciones que apuntaban a un intento de coerción por parte de su entorno. Según él, la denunciante había afirmado que alguien de su confianza le había pedido retirar la denuncia a cambio de beneficios. "Ese cargo de coerción se cae como una pera madura", afirmó, refiriéndose a una conversación grabada en la que, según la denunciante, una persona cercana a él le habría ofrecido dinero y cargos a cambio de su silencio. A pesar de haber intentado presentar pruebas que desvirtuaran dicha acusación, Bloch aseguró que su recurso fue rechazado.

El ex decano también manifestó su desacuerdo con el tratamiento de la causa, indicando que durante los últimos 20 meses, él mismo fue víctima de acoso y hostigamiento, aludiendo a los rumores y especulaciones que circularon sobre su situación. “Si alguien ha sido acosado, hostigado, perseguido, en estos 20 meses he sido yo", expresó.

En otro tramo de su intervención, Bloch abordó su situación personal, asegurando que la decisión de dejar su cargo no fue impulsada por razones económicas. “No es por una cuestión de dinero, si fuera por una cuestión de dinero quizás hubiera hecho otra cosa”, indicó, subrayando que, aunque enfrentará dificultades económicas al estar sin cargo ni sueldo hasta que se le otorgue la jubilación, confía en poder “arreglárselas”.

Finalmente, el ex decano aclaró que, aunque su salida de la universidad es definitiva, no considera que exista la posibilidad de que la causa se reabra. "La situación en la que me encuentro hoy es, fuera de la universidad a todos los efectos", concluyó.