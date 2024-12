Sanjuaninos ingeniosos: crearon un robot agropecuario para medir la humedad de los duraznos

viernes, 13 de diciembre de 2024 13:57

Medir la humedad de los duraznos usando un robot. Ése fue el desafío que puso sobre la mesa el profesor de Tecnología de la escuela Agrotécnica de Zonda y rápidamente los alumnos pusieron manos a la obra para crearlo. El resultado estuvo a los pocos meses y hoy es una de las "joyitas" que tienen en el establecimiento. La iniciativa nació de un proyecto educativo que ha ido evolucionando con el tiempo, con la colaboración del programa Transformar la Secundaria.

Aunque la escuela no cuenta con un módulo de robótica formal, los estudiantes han trabajado arduamente para desarrollar sus propias soluciones tecnológicas. "Todo lo que hacemos es a pulmón", comenzó expresando el profesor de Tecnología, Fernando Bustos a Diario La Provincia SJ.

La escuela recibió unos kits de robótica hace cuatro años y armaron las bases con unas plaquetas un poco complejas de programar. Así quedaron armados las bases de los robots. "Este año, con el programa Transformar la Secundaria, en la parte de robótica nos dieron otro tipo de plaquetas con otros robots. Entonces ensamblamos los dos programas, el viejo y el nuevo, para lograr estos robots", agregó el profesor.

El objetivo inicial era medir la humedad del suelo en las plantaciones de duraznos. Antes, el robot sólo alcanzaba la fruta, pero no podía realizar ninguna medición. Con la nueva incorporación tecnológica, ahora el robot es capaz de realizar estas mediciones de forma precisa y transferir la información a los técnicos, lo que facilita la toma de decisiones en la producción agrícola.

Aunque el robot está diseñado para ser didáctico y productivo, su rendimiento no es tan alto como el de los robots comerciales especializados. Sin embargo, su función educativa es clave, ya que permite a los estudiantes comprender el uso de la tecnología en el campo.

"El robot puede andar con un control remoto, no hay ningún problema pero al ser didáctico-productivo, no tiene un gran rendimiento. Nosotros usamos esto en forma didáctica para hacer producción. Trabajamos en un cuadro de 50 por 50. Si los chicos se encuentran en una tecnología así, la van a usar con seguridad. No importa que sea una finca de un cuadro de 2 por 10, o de 50 hectáreas, la tecnología es la misma", explicó.

Para 2025, la Escuela Agrotécnica de Zonda planea seguir perfeccionando este robot, con la ambición de perfeccionarlos e incorporar nuevas herramientas para obtener datos más completos. "Tenemos en vista poder incorporar las cámaras para poder ver el estado de salubridad de los vegetales, de las plantas, y ver si lo podemos combinar con unos drones que tenemos también en la escuela”, agregó Bustos.

UN SIMULADOR

Los alumnos de la escuela egresan como Técnicos Agropecuarios con la capacidad de manejar un tractor. Sin embargo el Ministerio de Educación no cubre el seguro para que los chicos manejen arriba del tractor y, por ende, no suben los niños a esta maquinaria. Por ello uno de los logros es la inclusión de un simulador de tractor.

"Nosotros armamos el proyecto de simulador y ganamos. Nos incorporaron un simulador, así que los chicos en la escuela, a través de realidad virtual, viven la experiencia que se asemeja al manejo de un tractor. Y no es lo mismo que en el terreno, pero aprenden los implementos y a acoplar todo en forma virtual", comentó el docente.

Los estudiantes también tienen grandes expectativas para el futuro de la robótica en la escuela. Lautaro Godoy, uno de los jóvenes involucrados en el proyecto, expresó su interés por expandir el uso de la robótica, no solo en la agricultura, sino en otros campos como la salud. "Nos gustaría crear tecnologías que ayuden al sector agropecuario, pero también en áreas como la ciencia y la salud, como el tratamiento de enfermedades", dijo Lautaro, quien sueña con usar la robótica para avanzar en diversas áreas.

Juan Paredes, otro de los estudiantes, añadió que el proyecto les permite liberar su creatividad. "Estamos aprendiendo a medir cosas como la humedad y la temperatura, y eso nos ayudará a seguir mejorando nuestras técnicas agrícolas. Aún tenemos dos años para perfeccionarlo", comentó Paredes, destacando la importancia de seguir aprendiendo y desarrollando nuevas aplicaciones.