Paritarias docentes: bajo el factor inflacionario, AMET rechazó la propuesta

martes, 10 de diciembre de 2024 14:07

Con reanudación del cuarto intermedio para este jueves, AMET adelantó que no aceptará la propuesta salarial del gobierno, ajustada a la inflación y con un bono de $100.000. El encuentro está pactado para este jueves a las 15 hs.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, destacó que a la propuesta "no la han aceptado los delegados directamente. No la hemos bajado a las bases porque así fue lo que se determinó en su momento con los delegados. Si iba a ser una propuesta superadora, sí se iba a bajar a las bases, pero no lo fue. Consideran que es poco lo que se ofreció, no era la expectativa y no era lo que nos pidieron los delegados. Desde Gobienro. el bono se incrementó $20.000 pero no así los porcentajes propiamente para nuestro sueldo".

Detalló que "el pedido que nos hicieron los delegados fue un 4% de incremento al valor de los puntos del nomenclador. Esto quiere decir que equivale a unos 18 puntos en relación al cargo testigo, que es el de maestro de grado de jornada simple: 4 puntos en diciembre, 4 en enero y 4 en febrero. Luego, nos volvíamos a juntar en marzo".

Sobre apreciaciones de la última propuesta, manifestó que "lo primero que dicen es que es muy poco el incremento que les llegará a los sueldos de los diferentes docentes. Pensemos que dos cargos de quienes recién se inician y que no llegan a cubrir la canasta básica. Cada cargo son alrededor de $490 mil y no llega".

"Es negativo para el Gobierno y para nosotros no llegar a un acuerdo y más a fin de año. (...) Lo que quiere el docente es que se recomponga, por lo menos, a los valores de la inflación que hubo. La carne ha subido mucho, sobre un 10% y el valor de la nafta, que es lo que más consume a veces el docente para ir de un lado a otro, es superior. Los impuestos de servicios han subido mucho, al igual que los alquileres. Se ha perdido poder adquisitivo frente a la inflación y la plata no alcanza", afirmó.

La propuesta presentada fue:

- Incrementar el valor índice diciembre 2024, aplicando el coeficiente de variación del Índice IPC, publicado por INDEC, del mes anterior. Además, un bono de $100 mil no remunerativo y no bonificable, a pagar en diciembre. Se abonará por CUIL.

- Incrementar el valor índice enero 2025, aplicando el coeficiente de variación del Índice IPC, publicado por INDEC, del mes anterior. Respecto a la mejora que se otorgue en enero, la misma será a cuenta de la paritaria 2025.