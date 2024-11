Paritaria docente en San Juan: destacaron que avanzarán en la actualización del nomenclador

miércoles, 27 de noviembre de 2024 13:14

La nueva sesión por paritarias docentes en San Juan tuvo nueva propuesta salarial pero desde Educación destacaron que el trabajo en la revisión del nomenclador también es parte de la reunión. Insistieron que ello traerá beneficios al salario del sector.

"Se hizo una propuesta de acuerdo a las posibilidades del Gobierno y también un bono extraordinario que le llamamos no remunerativo y no bonificable, porque significa que se da por única vez de $80.000 por el mes de las fiestas. Pero también es importante decir que para el gobierno, diciembre es complicado porque debe juntar una cantidad de dinero para poder pagar aguinaldo a esta gran masa salarial que son los docentes y toda la administración pública. También se han propuesto paritarias para el mes de enero que generalmente no se hacen reuniones. Apelamos siempre al buen criterio y a pensar que en enero, la inflación va a seguir bajando, por lo menos lo que ha venido manifestando en estos meses", dijo la ministra Silvia Fuentes, en radio Mil.

"Creo que esta propuesta será bajada a los bases, van a los plenarios seguramente. Entonces nos volveremos a reunir el próximo lunes. Nuestra voluntad siempre está, por ahí a lo mejor siempre la pretensión tiene que ver con lo salarial pero en este caso también esa validez está en lo pedagógico. Paralelamente estamos trabajando también con los gremios, en reuniones bilaterales, en nomencladores docentes, en todas las categorías que tiene y eso también lo seguimos trabajando", dijo.

Fuentes resaltó que "el salario docente debe ser uno de los más complejos a la manera de podernos explicar: tiene muchos códigos que tienen que ver con segundas categorías, según el radio. Eso para nosotros es muy importante y lo estamos trabajando con ellos. Lo más importante de esto es que cuando lo podamos terminar, va a repercutir muy fuerte también en el salario docente. Hay un fuerte compromiso".

Y destacó que en las reuniones con los gremios, "no sólo nos piden lo alarial sino también sobre expedientes que son totalmente genuinos. El próximo lunes, a las 14 horas, en la sede del Ministerio de Educación, recibiremos y escucharemos. Nosotros no vamos a hacer nunca nada que vaya en contra de los docentes. Vamos a trabajar siempre con los docentes, con la cordura, con la sensibilidad que merece el tema porque eso es lo que nos pide el Gobernador. Es uno de los ejes de su gestión"