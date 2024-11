Paritaria Docente: los gremios marcaron su postura tras la nueva propuesta salarial

martes, 26 de noviembre de 2024 22:57

Este martes se concretó en el Centro Cívico de San Juan la primera sesión de la quinta reunión paritaria del año, donde se reunieron representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y los gremios docentes.

El encuentro, que se extendió por alrededor de seis horas, sirvió como espacio para que las partes expusieran sus propuestas. Sin embargo, los referentes de los gremios docentes, representados por UDA, UDAP y AMET, manifestaron que la propuesta del Gobierno no cumplió con sus expectativas. En este contexto, algunos sectores adelantaron el posible rechazo a la oferta, mientras que otros anunciaron que trabajarán en una contrapropuesta, la cual será presentada en la próxima reunión, pautada para el lunes.

La propuesta del Gobierno incluye un aumento salarial del 2% sobre los valores de noviembre de 2024, que se aplicará en el mes de diciembre, además de un bono no remunerativo de $80.000 para los trabajadores del sector. Este ajuste busca continuar con la política de actualización salarial en medio de la inflación, aunque la respuesta de los gremios será clave en las próximas semanas.

Asimismo, para el mes de enero, se propuso un incremento salarial del 1,5% sobre los valores de diciembre.

Patricia Quiroga, de UDAP, detalló que "nosotros dijimos que lo vamos a bajar a las bases. El lunes tenemos otra paritaria, a partir de las 14 horas, para ver qué es lo que respondieron desde la docencia". Y agregó que ellos esperaban mucho más de este encuentro. "Lo que traíamos nosotros era un 3% más sobre el valor índice. Todavía no nos están dando ni lo que marca el IPC". Trajimos la propuesta el viernes, cuando UDAP tuvo un plenario con los delegados escolares, y allí dijimos que proponíamos un 3% sobre el IPC. Bueno, el bono no lo habíamos mencionado; preferíamos más dinero en nuestro salario, pero si se hablaba de un bono, el mínimo debía ser de $135.000".

La profesional detalló que también se habló de un incremento en enero, ya quee ra algo que preocupaba a los docentes. Quiroga resaltó que el año pasado no registraron ningún aumento en enero, por eso consideraban que este tema era prioritario.

Por otro lado, detalló: "Nosotros queríamos que el aumento se diera sobre el valor índice, sobre el IPC".

Por su parte, Karina Navarro, de UDA, sostuvo que "el ofrecimiento sigue siendo insatisfactorio por parte de la patronal". Y agregó: "Nosotros seguimos sosteniendo el 25,5% que adeudamos desde diciembre de 2023. Estamos tratando de negociar esa parte, ver cómo y desde qué punto se puede abordar. Es fundamental que se arregle el punto 44 que hemos venido planteando conjuntamente con AMET desde el inicio de estas reuniones del 1890, pero que quede plasmada en el acta paritaria para evitar confusiones".

Luego, agregó: "Es decir, queremos transformar la deuda en puntos, pero que no quede caducada. Tal como se lo manifesté al ministro, hoy es el momento de recuperar lo que hemos perdido, porque realmente no se ve reflejado en el poder adquisitivo de los bolsillos de los trabajadores de la administración pública, y particularmente de los docentes". La referente detalló que bajarán las consultas a las bases: "no lo hemos aprobado aún, pero vamos a consultar nuevamente para ver qué piensan. Escuchamos y debatimos".

En cuanto al bono propuesto, Navarro expresó que consideran que el monto propuesta es bajo. La referente de UDA remarcó que necesitaban un bono que repercutiera en el bolsillo de los trabajadores. Según Navarro buscaban algo que "sea significativo". Luego resaltó que seguirán negociando y escuchando cada una de las propuestas.

Desde AMET, Francisco Campos, destacó que "lo que nosotros planteamos desde AMET es que ya tenemos que empezar a pensar en una recomposición salarial. Necesitamos empezar a acomodar el salario". Y agregaron que "este ofrecimiento lo vamos a bajar a las bases y tratar de hacer una contrapropuesta, a ver qué nos dicen las bases. Pero, como está planteado y en función de los valores y los índices proyectados, lo vemos muy distante de lo que se había propuesto inicialmente".

En este sentido, explicó que desde un principio habían el valor índice de inflación y tener un porcentaje por encima de esto para que puedan ir recuperando el salario en función de lo que se proyecta para todo el próximo año.

Además, resaltaron: "Nos llama la atención este bono, que lo vemos bajo, y tenemos que pensar que no es solo para nosotros, sino también para toda la administración pública".

Las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio, y se fijó una nueva fecha de reunión para el lunes 2 de diciembre a las 14 horas, con el objetivo de continuar con las negociaciones.

El detalle de la propuesta:

2% de incremento salarial para el mes de diciembre, sobre los valores de noviembre de 2024. Además, un bono de 80 mil pesos, no remunerativo.

Para enero, 1,5% de incremento salarial sobre los valores del mes de diciembre.

Por otro lado, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que "estamos llegando al final del año y necesitamos que nuestros chicos rindan".

En este contexto, señaló que el lunes tomarán una decisión en conjunto: "Tenemos que escuchar qué nos dicen. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con el plan de alfabetización y no quisiéramos que se vea interrumpido".

Finalmente, la ministra expresó que la decisión se tomará de manera conjunta con todos los actores involucrados.

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, detalló que "estamos planteando para el bimestre de diciembre y enero está en línea con lo que hemos venido realizando durante todo el año y es dar un incremento que sostenga el poder adquisitivo de los salarios pero en la medida de las posibilidades financieras de la provincia".