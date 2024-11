Los gremios se preparan para la Paritaria Docente en San Juan

viernes, 22 de noviembre de 2024 09:15

El próximo martes 26 de noviembre a las 14 horas, gremios docentes y el Gobierno de San Juan se reunirán para una nueva mesa paritaria, en la que discutirán el porcentaje de aumento salarial para los docentes de la provincia.

El encuentro será clave para definir el ajuste salarial que se aplicará en los próximos meses, con especial atención en reflejar el último índice de inflación oficial, así como en proyectar los aumentos previstos en el corto plazo. Ambos sectores buscarán alcanzar un acuerdo que contemple la creciente presión de los costos de vida y garantice una mejora en las condiciones salariales para los trabajadores de la educación.

Karina Navarro, referente de UDA, detalló en una entrevista con radio Sarmiento que "no hablamos de incremento salarial, hablamos del tránsito hacia una posible recuperación". En este sentido, explicó que, en los últimos nueve meses, la recuperación salarial no se reflejó directamente en el bolsillo de los trabajadores. "En este proceso de estos 9 meses, la recuperación de algo no se vio reflejada directamente impactando en los salarios", afirmó.

Navarro destacó que, aunque ha habido una lenta recuperación, "no hemos llegado al total de lo que se debe", y que todavía "no alcanzamos el porcentaje necesario" para cubrir la gran pérdida sufrida el año pasado, especialmente en diciembre. "El mayor esfuerzo ya lo hicimos los docentes, tal como nos pidieron", agregó.

Por otro lado, la dirigente gremial indicó que "nosotros deberíamos estar en 500 puntos en el cargo testigo, con 50 puntos más, y por encima de los $900.000". El cargo testigo es el salario de un docente recién ingresado. Además, añadió que es necesario un bono que "realmente impacte en el bolsillo de los trabajadores". "Un bono, algo que impacte, algo que nos pidieron tanto los docentes como los no docentes. También los escuchamos. Si vamos a solicitarlo, debe ser un bono que realmente beneficie al trabajador", señaló.