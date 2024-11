Quiroga habló con Fuentes sobre bajar un año la Educación Técnica: "en San Juan no se va a aplicar la medida"

lunes, 18 de noviembre de 2024 08:46

La educación técnica en Argentina atraviesa un momento de incertidumbre debido a las declaraciones recientes del Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien propuso reducir un año de duración de la carrera secundaria técnica por cuestiones económicas. Esta sugerencia generó una fuerte preocupación en el ámbito educativo y sindical, y en San Juan, el representante del sindicato AMET, Daniel Quiroga, decidió hablar personalmente con la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien le evacuó las dudas.

El viernes pasado, Quiroga tuvo una charla con la responsable de la cartera educativa en San Juan, Silvia Fuentes, en la que le transmitió sus inquietudes sobre el impacto de la reforma en la educación técnica. "Nos dijo que no debemos preocuparnos porque en esta jurisdicción, en San Juan, no se va a aplicar esa medida. Pero uno siempre tiene que estar, ante estas circunstancias, atentos ante algún tipo de políticas que vienen de la Nación, tener mucho cuidado y estar alerta.", afirmó Quiroga a Diario La Provincia SJ.

Quiroga destacó los graves perjuicios que esta medida podría traer para los estudiantes y docentes de la modalidad técnica. Según el dirigente sindical, la propuesta de recortar un año de la formación técnica secundaria podría ser a nivel nacional “un daño que se le va a hacer a la educación y a los estudiantes”. Además, subrayó las repercusiones laborales que esta modificación tendría para los docentes que enseñan en el séptimo año de la carrera, quienes quedarían perjudicados si la reforma prospera.

LA PREOCUPACIÓN DE LOS DOCENTES TRASLADADA AL SINDICATO

Uno de los principales puntos que Quiroga defendió fue el reconocimiento formal de los títulos de técnico, que, según explicó, requieren una formación de seis años para ser válidos ante los entes profesionales correspondientes. "Es un daño laboral, porque si bajan un año los docentes que están en ese séptimo año se van a ver perjudicados. Quizás sí tenemos que reestructurar la educación técnica pero no en la cantidad de años, porque si no los Consejos Técnicos no los van a acreditar. Si se baja no van a ser reconocidos como técnicos", afirmó el representante sindical, quien enfatizó la importancia de que los egresados cuenten con una formación completa que les permita trabajar de manera independiente en áreas como la construcción, la electromecánica y la instalación de gas, entre otras.

"Un técnico en cualquier rama tiene responsabilidad civil y penal, porque puede llegar a intervenir en obras o instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Si no tienen el título adecuado, pasarían a ser considerados simplemente bachilleres con una orientación técnica, lo cual es un error muy grave", añadió Quiroga. En su opinión, este tipo de recortes amenaza no solo la calidad educativa, sino también la capacidad de los egresados de acceder a un empleo digno, ya que perderían la posibilidad de trabajar en forma independiente.

UN CAMBIO SIMILAR A LOS 90

El dirigente sindical también recordó que en la década de 1990, con la aplicación de la Ley Federal de Educación, el sistema educativo vivió una transformación similar que afectó a la educación técnica. “El miedo de los docentes está presente porque ya nos pasó antes y las consecuencias fueron perjudiciales. No podemos permitir que se repita esta situación”, advirtió Quiroga, quien afirmó que el gremio está trabajando activamente en la defensa de la educación técnica a nivel nacional.

Para hacer frente a esta amenaza, AMET emitió un documento en el que se detallan las implicancias negativas de la reducción de la duración de la carrera técnica y se proponen alternativas para preservar la calidad educativa. "Estamos promoviendo un debate serio sobre el tema, porque no solo se trata de la cantidad de años, sino de la calidad y del futuro de nuestros estudiantes", expresó Quiroga.

EN SAN JUAN

Para AMET, la educación técnica es clave para el desarrollo industrial y económico de la provincia. Quiroga señaló que la formación de técnicos especializados es fundamental para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral de manera autónoma y digna. “Queremos que nuestros egresados no dependan de subsidios o ayudas, sino que vivan de su trabajo. Ese es el verdadero desarrollo, el verdadero crecimiento de nuestra comunidad”, finalizó el dirigente sindical.