Muestra Teresiana: un espacio de creatividad y aprendizaje en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús

domingo, 6 de octubre de 2024 10:12

El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús celebró su tradicional “Muestra Teresiana”, un evento que resalta el compromiso educativo de sus alumnos y profesores. Los proyectos que se presentaron conjugaron creatividad, esfuerzo, dedicación y estudio. Además, resaltaron los valores que promueve la institución educativa.

La “Muestra Teresiana” se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad educativa, donde se visibilizaron los trabajos de distintas asignaturas desarrollados a lo largo del año. Los cursos, galerías y el patio del colegio se transformaron en espacios de exposición, mostrando la diversidad de talentos y conocimientos de los estudiantes.

Los alumnos presentaron proyectos elaborados durante meses, destacando no solo su capacidad creativa, sino también su comprensión de conceptos clave en áreas como la economía y el medio ambiente. Este enfoque interdisciplinario permite a los estudiantes ver la conexión entre sus estudios y la vida real. Todas las actividades escolares este año están guiadas por el lema “Jesús, en vos confío, encárgate de todo.”

Los emprendimientos productivos fueron una de las temáticas que los alumnos trabajaron con la finalidad de experimentar los caminos que debe recorrer un producto desde su diseño hasta la comercialización. También se mostraron proyectos referidos a las matemáticas, inglés, lengua, tecnología, medio ambiente y educación en valores.

La exposición de los trabajos se concretó el pasado jueves 3 de octubre desde las 8.30 hasta las 11.00 permitiendo también que las familias de los alumnos se acercaran a conocer la realización de los diversos proyectos.

La “Muestra Teresiana” del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús no solo es una vitrina de proyectos, sino una experiencia que fomenta la creatividad, el aprendizaje y el trabajo colaborativo. Este tipo de iniciativas son fundamentales para preparar a los jóvenes para los retos del futuro, instándolos a ser protagonistas en su comunidad. Sin duda, una celebración del aprendizaje que deja huella en todos los participantes.

Los proyectos

JUGANDO CON MATEMÁTICA

EL AGUA, RECURSO NATURAL, EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO

ENHANCING SKILLS THROUGH THE INTERACTION WITH PUPPETS

PROYECTO SIS EDUCANDO EN VALORES

CONOCIENDO LA ANATOMÍA Y LA FISIOLOGÍA HUMANA

NUESTRA HUELLA EN EL MEDIO AMBIENTE

EL DENGUE

NUESTRA HUELLA EN EL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO PÁGINA A PÁGINA

PROYECTO TERE-EMPRENDE

RECICLAR Y PRODUCIR

PROYECTO TECNOLÓGICO

EMPRENDEDURISMO

PROYECTO MEDIOAMBIENTE-RECICLADO

HABILIDADES FINANCIERAS

FILOSOFÍA CON NIÑOS

