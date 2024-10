Falta de fondos en escuelas técnicas y agrotécnicas: intentarán destrabar recursos para San Juan

jueves, 24 de octubre de 2024 07:59

Las escuelas técnicas y agrotécnicas de San Juan sienten el cimbronazo de no recibir fondos nacionales, para distintos programas, e invertir en herramientas y materiales para sus prácticas. En ello, desde el gremio AMET están exponiendo la situación al Gobierno provincial para que pueda encarar cuestiones administrativas para destrabar fondos.

En el reciente Congreso Nacional de AMET hubo justificación por parte del Gobierno de Javier Milei de la decisión de frenar el envío de dinero. "Participó el director ejecutivo de INET y habló sobre porqué no envían fondos de programas. Señaló que la razón es que las provincias no realizaron rendición de cuentas, de manera correcta. No sabemos si es así, a ciencia cierta pero en el caso de San Juan, no atañe al Gobierno actual porque hablamos de recursos del 2023. Sí trajimos un documento en el que se detalla la situación de San Juan, con el pedido que puedan ponerse al día en estas cuestiones administrativas. Lo que se le niega al Gobierno, en realidad se le niega al alumno", dijo el secretario gremial de AMET Regional San Juan, Daniel Quiroga a Diario La Provincia SJ.

Según manifestó el dirigente gremial, las escuelas en San Juan vieron frenados los avances en pequeñas construcciones, compra de herramientas y maquinarias y de alimentos para los animales.

"En total, están retenidos $43.000 millones para escuelas del presupuesto 2023, En la ley de Educación Técnica Nº 26.058 hay un artículo que fija que se debe repartir de manera proporcional a todas las provincias el 0,2% de lo recaudado por impuestos en todas las provincias. Esto no se cumplió de la manera esperada y es presuntamente porque no se rindieron los fondos anteriores", dijo.

Quiroga marcó que las escuelas agrotécnicas están preocupadas de quedarse sin alimento para los animales de granjas y también, por la estructura de fábricas de dulces y de vinos, por ejemplo, que no tienen mantenimiento. También se ve afectada la producción de cultivos por falta de químicos y herramientas que no se renovaron.

A poco de terminar las clases, destacó que "lo que necesitamos es que el Gobierno provincial pueda cumplir con lo que se solicitó. Esto es que haya una rendición de lo que llegó, ya que hubo un recorte de envíos importantes, y si hay dinero que no se ejecutó, debe hacerse. En el Congreso de AMET nos pidieron ser nexo y colaboradores de los Gobiernos provinciales y que también seamos firmes con Nación para poder cumplir".

Fue crítico en que las consecuencias de esta acción del Gobierno nacional las pagan los alumnos: "desde siempre, las familias apuestan a la educación técnica y agrotécnica porque egresan con un título que los habilita a trabajar. No todos pueden seguir estudiando y apuestan por el trabajo. Con esto, se perjudica directamente al alumno, a la calidad educativa y a sus posibilidades".