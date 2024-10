Marcha Federal Universitaria: para la UNSJ, "sin presupuesto, se paralizarán acciones y obras en el 2025"

miércoles, 2 de octubre de 2024 09:32

Este miércoles se realizará en todo el país la Marcha Federal Universitaria, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" a la ley de Financiamiento de las casas de altos estudios sancionada por el Congreso. En San Juan se realizará desde las 16:30 hs. con concentración en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, con apoyo no sólo de la comunidad universitaria sino de diferentes sectores y gremios.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer destacó en radio Sarmiento que la marcha no tiene tintes políticos partidarios. "Toda expresión de una comunidad es una expresión política, pero no es una cuestión partidaria como están intentando colocar este movimiento del día de hoy. Esto es una respuesta a una actitud agresiva, cargada de un montón de inconsistencias y mentiras. Hasta vemos que en algunos sectores, hasta con crueldad, que en aras de tener un déficit cero todo se considera bajo estudio y consideración, se suspende todo y a partir de ahí se empieza a dar de nuevo".

Señaló que el sistema universitario lleva 6 meses con un Presupuesto del 2023 reprogramado para el 2024, con consecuencia en las planificaciones de trabajo institucional. "Eso motivó que todo el sistema universitario nacional reprogramara todas sus actividades para mantener lo básico e indispensable que es el sostenimiento del sistema académico-pedagógico y algunas actividades esenciales. Recién el gobierno, a mediados de año, reconoció que había un desfasaje del 270% para los gastos de funcionamiento y a partir de ahí, en agosto, hemos empezado a recibir para funcionar las partidas actualizadas a ese desfasaje, que es el 10% del presupuesto nacional".

No obstante, marcó que "quedó otro saldo que es los sueldos del personal docente y no docente de la universidad. Los aumentos que recibió están por debajo de los que están cobrando la mayoría de los empleados del país. Por lo tanto, el reclamo de hoy es para sustentar y para apoyar una ley que, por amplia mayoría, las dos cámaras del Congreso han aprobado. Es una ley de financiamiento educativo que permite una previsibilidad para poder seguir avanzando en el futuro. No podemos estar perdiendo tiempo, mes a mes, esperando las transferencias que se realicen. Es necesario que tengamos una ley que nos permita prever qué vamos a hacer de acá al futuro".

Berenguer destacó que hoy se saldrá a la calle para defender a la educación pública y gratuita. "Está en el ADN de la comunidad de la sociedad argentina. Hace 150 años la enseñanza primaria es gratuita y 70 años que la universitaria es gratuita. Eso es lo que va a defender la comunidad sanjuanina y argentina".

Lo que se afectó por la falta de presupuesto

El rector de la UNSJ detalló que, además de lo salarial, se vio afectado el trabajo en desarrollos de ciencia y de tecnología por falta de fondos.

"Nuestra Universidad Nacional de San Juan tiene seis institutos de doble dependencia con CONICET, que hace tremenda transferencia al medio. Y esos montos han sido congelados. Hay un montón de proyectos que ya estaban financiados para poder ser llevados a cabo pero no han sido pagados, entonces las investigaciones han quedado frenadas. Eso va en detrimento de la soberanía de ciencia y tecnología que debemos tener", dijo.

"Si no tenemos fondos, se achicarán un montón de acciones. La acción de nuestra universidad en sí es tremenda en el territorio que cada día se acrecenta. Eso debemos reconocer. La gran ayuda que tenemos del gobierno provincial y de gobiernos municipales para llevar adelante carreras a los departamentos donde la comunidad nos necesita. Tenemos obras grandes que están paralizadas, pero hay pequeñas obras que surgen en el día a día de los deterioros que sufren los edificios, y eso hay que mantenerlo. O sea que al no contemplar una inflación para el 2025 y proyectarlo de agosto del 2024, es un error. El gobierno nacional en el presupuesto ha considerado la mitad de lo que en fin le pidió", reflexionó.

Detalló que la UNSJ tiene alrededor de 25.000 alumnos registrados en el sistema SIU Guaraní y 4000 en los tres colegios preuniversitarios. Y al contemplar a los niños y adolescentes que se forman en la Escuela de Música, un total de 30.000 sanjuaninos estudian de manera gratuita en las instituciones de la casa de altos estudios.