Advirtieron que la falta de fondos de Nación complicó las prácticas en escuelas técnicas de San Juan

jueves, 10 de octubre de 2024 14:06

Las escuelas técnicas y agrotécnicas de San Juan tienen en sus prácticas una herramienta importante de formación de alumnos. No obstante, este año sufrieron la falta de fondos provenientes de INET a nivel nacional y desde AMET San Juan resaltaron que se unirán a un reclamo federal.

Marcelo Quiroga destacó en radio Estación Claridad que "en lo que es específico de la parte técnica y agrotécnica, hay prácticas que no se pueden hacer porque no han llegado los fondos del INET con los que comprábamos los insumos o repuestos. También actualizábamos nuestras herramientas y no podemos hacer las prácticas porque no están los recursos. Sumado a eso, nosotros tampoco se los podemos trasladar al alumno porque antes se le pedía un poco de dinero para que hagan las prácticas. En este momento no se les puede pedir nada".

Destacó que las familias hacen un gran esfuerzo para enviar a los chicos a clases y que los docentes se encuentran a diario con que los menores "no tienen ni para la merienda".

Quiroga enfatizó que "estamos pasando una situación muy complicada y si te hablo de la parte agrotécnica y agropecuaria. No hay dinero ni para el combustible para que se pueda hacer la cosecha de la cebada o de la alfalfa para alimentar a los animales que tienen las escuelas y donde hacen las prácticas reales".

El dinero que necesitan las escuelas era proporcionado por Nación y habrá un reclamo federal. "En este momento, nuestro secretario general junto con el gremial y el adjunto están en un congreso nacional en la provincia de Misiones. Todos harán una presentación en conjunto no hacia el INET, sino al gobierno nacional que no está mandando los fondos para que ese organismo los pueda repartir en todas las jurisdicciones del país. Esto también lo compartimos en la paritaria para que el Gobierno local esté al tanto", sentenció.