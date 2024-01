La UNSJ confirmó fecha de pago de sueldos de enero a su personal

miércoles, 31 de enero de 2024 12:11

La Universidad Nacional de San Juan, el pasado lunes, fue notificada que el Banco de la Nación Argentina no otorgaría el adelanto que realiza en forma habitual para acreditación de haberes por encontrarse suspendida la operatoria por “disposiciones del Banco Central de la República Argentina en materia de financiamiento al sector público no financiero, hasta nuevo aviso”. No obstante, la situación se destrabó y hubo buenas novedades.

Esta mañana, desde la Secretaría Administrativo Financiera de la UNSJ, comunicaron a docentes y no docentes que este jueves 1 de febrero estarán depositados los haberes en las cuentas bancarias.

Esto ocurrió tras la decisión de no posponer la comunicación del Banco Central que habilitaba a bancos comerciales financiar a costo cero a organismos públicos descentralizados para que paguen haberes en tiempo y forma, el Ministerio de Economía transferirá de manera adelantada el monto correspondiente a los sueldos de enero.

Con ello, se matiza el conflicto que se difundió esta semana cuando un grupo de universidades y otros organismos nacionales comunicaron a sus empleados que iban a tener una demora en el pago de sueldos. Si bien desde Economía de la Nación confirmaron haber transferido, los organismos esperaban que impactara en las cuentas del Banco Nación.