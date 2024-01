UNSJ, sin fecha de pago de sueldo: ADICUS exigió una respuesta del Gobierno

lunes, 29 de enero de 2024 21:28

Este lunes, la Universidad Nacional de San Juan informó que no tiene fecha certera de pago para los salarios de su personal, docente y no docente. Esto es porque el Banco de la Nación Argentina no otorgará el adelanto que realiza en forma habitual para acreditación de haberes por encontrarse suspendida la operatoria por “disposiciones del Banco Central de la República Argentina en materia de financiamiento al sector público no financiero, hasta nuevo aviso”.

El gremio ADICUS reaccionó y emitió un comunicado. "El BCRA, a través del Banco Nación, beneficiaba a todas las entidades de las provincias y municipios que operaban con este mecanismo. Por una nueva disposición del BCRA que suspende estas operatorias y por la decisión de no prorrogar este financiamiento que existe desde el 2019, HOY, LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS NO TENEMOS CERTEZAS SOBRE LA FECHA EN LA QUE SE ABONARÁN NUESTROS SUELDOS".

Resaltaron que "desde ADICUS repudiamos está nueva normativa porque crea INCERTIDUMBRE acerca de cuántos serán los montos enviados y en qué fechas se realizarán los pagos de haberes. Cada mes es un largo período de subsistencia para todos los trabajadores por la gran devaluación sufrida en los casi 40 días de Gobierno de Javier Milei y no se avizora recomposición salarial alguna".

El gremio universitario detalló sus pedidos:

-Exigimos la prórroga de la comunicación “a 7674” del 19 de enero de 2023 del BCRA.

-Solicitamos la inmediata puesta en funcionamiento del financiamiento del sector público no financiero a través del Banco Nación. para el inmediato pago de haberes de los trabajadores de la UNSJ.

-Repudiamos la decisión del gobierno nacional de afectar el cobro de haberes de las y los trabajadores de la UNSJ.