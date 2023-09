Por olores nauseabundos, padres piden una urgente solución para una escuela en Jáchal

martes, 5 de septiembre de 2023 09:27

La comunidad educativa de la escuela primaria "Gabriela Albarracín", ubicada en la localidad jachallera de La Represa, encara un fuerte reclamo desde el pasado viernes. Es que los alumnos toman clases en medio de un ambiente contaminado con olores nauseabundos que provienen de los baños. Pese a que se realizaron tareas de limpieza y desagote, la situación no mejora y este martes, realizan la segunda jornada de protesta con corte pacífico de calles.

Fabiana, una de las mamás que integra el grupo, señaló a Diario La Provincia SJ que "esto no da para más. El olor nauseabundo que sale de los baños es una problemática de larga data. Desde 2017 hasta la actualidad, la situación ha empeorado y es imposible, sobre todo en días de mucho calor o viento Zonda. Es insalubre y con las limpiezas, puede llegar a estar sano el ambiente por 15 días pero después, vuelve, No saben qué pasa y nadie se hace cargo de dar una solución".

Destacó que el diálogo no es fluido con la directora, que asumió en marzo en su cargo, por lo que intentan tener contacto directo con alguna autoridad del Ministerio de Educación para poder ser escuchados. "No sabemos si corresponde a Obras, por ejemplo, y no le están dando prioridad. Por eso, los papás encararon reclamos desde el viernes y no ha venido nadie del Ministerio de Educación".

Marcó que en la escuela se construyó un nuevo pozo negro para poder dar solución pero el problema sigue. Un arquitecto vinculado a la Municipalidad de Jáchal acudió al establecimiento y les dio su evaluación a priori, indicando que la red cloacal debería ser renovada pero, al tratarse de una escuela dependiente de Educación, no pueden intervenir directamente.

Los papás cortaron la calle frente a la escuela para protestar.

Los padres esperaban que este lunes llegara la supervisora escolar a la escuela pero eso no ocurrió. Por eso, decidieron cortar la calle este martes para recrudecer su reclamo. "No puede seguir así. Las cámaras sépticas están al lado de la cocina donde les preparan la comida a los chicos que tienen jornada completa allí. Es algo inhumano; en la siesta es insoportable. Entran a las 8:30 y salen a las 16:30 hs.; no pueden estar así. Son 70 alumnos los que asisten actualmente", señaló.

En el predio funciona el Nivel Inicial y también, la escuela Secundaria cuyas aulas son módulos. Todos se ven afectados por el olor cloacal.