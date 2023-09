Festejos por el Día del Estudiante: ¿qué definirá Educación para las escuelas sanjuaninas?

lunes, 4 de septiembre de 2023 17:28

Una de las fechas más esperadas por los alumnos en septiembre es su día y con él, la posibilidad de celebrar con sus compañeros. En ese sentido, desde Educación fijarán pautas para los distintos niveles, sobre todo para Secundaria en la que se suele incentivar la realización de "Estudiantinas".

La ministra de Educación, Cecilia Trincado destacó en rueda de prensa que "la Estudiantina no deja de ser un momento bonito de los alumnos y que los tengamos en la escuela, no me parece mal. Pero estamos terminando una ronda de consultas para ver los criterios comunes de todas las direcciones y los supervisores".

Marcó que el protocolo o las líneas de sugerencias será "generales pero no cerradas porque estas actividades por zonas son diferentes".