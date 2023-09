Barra de Access: en una escuela de Chimbas brindan una innovadora terapia de relajación a los chicos

viernes, 29 de septiembre de 2023 12:02

Llegó el miércoles. Con una nota firmada por los padres, los alumnos de la escuela Arturo Illia de Chimbas se disponen a recibir una terapia innovadora de relajación. Hay cuatro facilitadoras de Barras de Access que han dispuesto sus divanes para hacer los masajes. Y tras esto, los resultados son asombrosos. En pocos minutos, los chicos entran en un estado de relajación que luego es trasladada a las aulas.

La escuela Illia aplica, desde noviembre del año pasado, el método Barra de Access y a casi un año los resultados son muy buenos. La iniciativa nació de la mano de la facilitadora Mónica Alicia Sánchez quien impulsó esta iniciativa a través de la directora y ella luego lo consultó con la comunidad educativa. Posteriormente lo elevaron al área de Supervisión del Ministerio de Educación y desde esta cartera lo aprobaron a través de una resolución.

"Access es una terapia que al tocar levemente, con suaves masajes, la cabeza de una persona, se liberan, de manera inconsciente pensamientos y sentimientos que están atascados y son limitantes, es decir no permiten accionar como quisiéramos. Al mover esas barras, porque se ponen las manos en ambos lados de la cabeza, se liberan y se produce una gran relajación en la persona", explicó Mónica a Diario La Provincia SJ.

La escuela Illia es la primera que aplica este método en San Juan y es una de las pocas que lo hace en Argentina. Sin embargo en otras partes del mundo como Italia y Estados Unidos, ya se viene desarrollando con muy buenos resultados.

Se dice que una hora de sesión de barras equivale a 24 horas de meditación. En la escuela Illia sólo se aplican 2 veces al mes con sesiones de apenas 15 minutos por alumno, para alcanzar a la mayor cantidad de chicos por jornada. Quienes lo aplican son profesionales que no usan ningún objeto puntual sino sólo las manos.

"Gracias a esto, la persona tiene mayor concentración porque se liberan cosas que lo están oprimiendo que no la dejan accionar como quisieran", agregó Mónica quien aclaró que con la persona no se entabla ningún diálogo más que la explicación de lo que se va a realizar. No se le pregunta nombre, edad ni mucho menos cuestiones personales. Lo importante es el uso del silencio y la relajación.

"Soy facilitadora de barras y doy clases para que las personas puedan aprenda a dar sesiones a otras personas. A partir de esto pensé 'qué mejor que darle a los adolescentes la oportunidad de liberar todas esas emociones que están oprimiendo la cabeza y no lo dejan ser'. Presentamos un proyecto a la escuela Illia en septiembre del 2022 y lo aprobaron. Arrancamos en noviembre del año pasado", señaló.

La iniciativa, que es gratuita, no sólo está destinada a los alumnos sino a cualquier persona de la comunidad educativa incluyendo docentes, directivos, porteros o preceptores, entre otros. Si bien hay 7 profesionales, a cada sesión van entre 3 y 4 que se distribuyen con todos los que se acercan dispuestos a recibir la terapia. Allí el equipo está 2 horas en la mañana y luego en la siesta.

"Si el alumno, el menor de edad, no lleva una nota firmada y autorizada por los padres, no lo realizamos", explicó subrayando que todo se realiza en ámbitos abiertos, en una galería donde circula todo el personal. Además los alumnos nos están viendo y eso es muy importante porque se da con público".

La gran ventaja que advirtieron es que los alumnos vuelven al mes siguiente para volver a recibir la terapia. "Cuando vuelven 2 o 3 veces significa que les hizo bien. Nos dicen que era un curso antes y ahora son otros alumnos los que se reciben después de la sesión. Están calmos, está enfocados en lo que se ha ido a hacer", explicó destacando que este método "es como entrar a la compu y borrar todo lo que no sirve".

"Voy a seguir yendo a la escuela. Nos queremos extender a más escuelas. Si hubiera algún aporte del ministerio de Educación sería ideal, lo básico para acercarnos al lugar, así tendríamos un ámbito más largo", confesó.

La escuela cuenta con una comunidad de 500 alumnos y por mes se someten a la terapia de la Barra de Access alrededor de 20 chicos. Cada uno está entre 15 y 20 minutos. Generalmente se toca los puntos en la cabeza que corresponden a "la paz, la creencia limitante para liberar las emociones y la creatividad para nuevas conexiones".