Educación aclaró que no se cerró la escuela hospitalaria en San Juan sino que se transformó

jueves, 28 de septiembre de 2023 09:44

Este miércoles, se conoció que lo que se conocía como Escuela Hospitalaria dejó de funcionar como tal en la provincia. Se estableció bajo la resolución 14010, del 21 de septiembre, y se generó polémica entre docentes y padres de alumnos que transitan una enfermedad. Desde Educación salieron a aclarar la situación.

"No hemos cerrado una escuela, hemos abierto un centro educativo. Este trabajo se viene realizando hace un año. Para hacer historia, la escuela hospitalaria surge con educación primaria, hace 60 años y se crea un aula diferencial, por la norma de la época. Pero la norma cambia y aparece como una escuela de educación especial. En el 2006 cuando se sanciona la Ley de Educación Federal, están como ejes transversales a los niveles obligatorios. Entre las modalidades está Educación domiciliaria y hospitalaria. Pero en nuestra provincia, eso no cambió. Eramos los únicos que no teníamos esa modalidad independiente", explicó Ana Sánchez, secretaria de Educación, a radio AM1020.

Agregó que "al asumir la gestión nos encontramos con esto y con lo que sucede en educación en contextos de encierro. Son dos ejes. Hace más de un año trabajamos en esto y la resolución establece la creación de un centro educativo. Se atenderá y dará respuesta a estudiantes que transcurren una enfermedad en los niveles Inicial, Primario y Secundario y contempla también a los alumnos de Educación Especial. El alumno se matricula en su escuela y si se enferma, ingresa a esa modalidad. Pero se busca siempre la reinserción y estar vinculado con la escuela de origen".

Actualmente se trabaja con 14 estudiantes y un número similar está en lista de espera para recibir clase. Están contenidos por los equipos móviles del Ministerio pero ahora, ingresarán a ese Centro.

"La modalidad Escuela Hospitalaria estaba dentro de la modalidad de Educación Especial y lo que hicimos fue ordenarla. Se independiza y es un centro educativo con los niveles obligatorios. Hace un año me reúno con los equipos docentes en hospitales para explicar todo. No fue caprichoso y se cumple con la ley. Había que cerrar lo que funcionaba como escuela de Educación Especial porque lo marcaba la normativa. Resalto que las familias seguirán teniendo un docente que acompañará a los alumnos", cerró.

El nuevo centro tendrá docentes de Nivel Inicial y Primario, profesores de materias de Secundaria, asesores pedagógicos y equipo directivo. En la ahora anterior modalidad, había 20 docentes que trabajaban, de los cuales 11 pasaron a disponibilidad y el resto eran interinos y suplentes que quedan, según la normativa, sin cargo.