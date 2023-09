Emocionante sorpresa de alumnos sanjuaninos a un profesor

miércoles, 27 de septiembre de 2023 21:44

Profesores hay en toda la etapa escolar de los niños y jóvenes pero los que marcan los corazones son muy pocos. Sin dudas, este docente sanjuanino es uno de ellos y eso quedó demostrado cuando un grupo de chicos le hizo una sorpresa en la escuela.

La semana pasada se celebró el Día del Profesor y los alumnos de 6°1° de la escuela Arturo Illia decidieron agradecer a un docente su dedicación hacia ellos. Se trata del profesor Manuel Cardozo que fue sorprendido con un picada gigante. "Me sorprendieron porque tenía distintas variedades de fiambre y hasta cerveza y coca cola. Realmente fue algo inolvidable. No me lo esperaba. Los alumnos pusieron plata entre ellos y me dieron la sorpresa", expresó el docente a Diario La Provincia SJ.

Luego indicó que al momento de hacer el regalo, los chicos le dijeron que: "les gusta como les explico, que he llegado a ellos. Me dieron muchos comentarios lindos. Fue una noticia muy linda y se que repercutió en los otros cursos y otras escuelas porque fue algo inédito. Casi nadie hace ese tipo de regalo a un profesor. Es muy emocionante y me dejaron mudo".

Junto a la picada los chicos le escribieron un mensaje en el que se puede leer una frase que dice: "Quizás olvide tus clases pero no la clase de profe que fuiste. No alcanzan las palabras para expresarnos y demostrarte nuestra más sincera gratitud". Debajo de ésta escribieron con sus propias palabras: "Con este pequeño detalle queremos demostrarle lo infinito de nuestro agradecimiento por todo lo que nos ha enseñado y por la forma en que lo hizo.